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"Техника уезжает из Беларуси, а не наоборот": аналитик РБ оценил, пойдут ли в атаку войска РФ с севера

3 ноября 2022, 08:09

Россия и Беларусь пытаются перетянуть внимание Украины на белорусское направление.

Лукашенко, Беларусь, российские военные
Белорусский аналитик оценил, пойдут ли в атаку войска РФ с севера/ Reuters

Несмотря на все опасения относительно возможного повторного наступления на Украину российских войск со стороны Беларуси, военная техника РФ в последнее время движется с территории РБ, а не туда. Поэтому угрозы нового наступления с севера могут быть фейком.

Однако объективно проверить, какое точно количество российских оккупантов находится на территории Беларуси, невозможно. Ведь просто отсутствуют независимые источники информации. Об этом рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко, пишет ТСН.uа.

Он напомнил, что российское Минобороны говорило о прибытии в Беларусь якобы 9 тыс. российских военных и техники. Но украинская разведка узнала, что прибыло только около 3 тысяч военных.

При этом техника и боеприпасы движутся не на территорию Беларуси, а наоборот оттуда. А это может ярко свидетельствовать, что нападения не будет. Однако России и РБ выгодно нагнетать такую ситуацию и пугать возможным повторным вторжением с севера, ведь таким образом страна-агрессор пытается переключить внимание Украины на границу с Беларусью.

"Пока всё свидетельствует о нагнетании режимом Лукашенко ситуации на белорусско-украинской границе. Цели понятно – отвлечение украинских войск на белорусское направление. Кажется, Украина уже не очень "ведется" на такие провокации", – отмечает Можейко.

Также он отметил, что украинской разведке очень помогают такие мониторинговые группы, как "Беларускі Гаюн". И простые белорусы продолжают присылать таким группам фото и видео передвижения российской техники в Беларуси, хотя некоторые из них даже получают реальные сроки заключения за это.

Угроза нападения из Беларуси

Раньше у Лукашенко записали странное видео, в котором белорусские военные обращаются в армию Украины. В ролике говорится о том, что якобы если ВСУ "не хотят войны, то ее и не будет". Также военные РБ говорят о неких украинских "ЦИПСО", которые, мол, хотят их "запугать".

В Генштабе ВСУ заявляли, что Беларусь, судя по действиям ее армии и войск России, ведет подготовку к эскалации. Представители режима Лукашенко проводят встречи с трудовыми коллективами, на которых продвигается вопрос о якобы "необходимости проведения упреждающих действий" против Украины и Североатлантического альянса. В РБ проводится оценка готовности воинских частей.

Также ранее сообщалось, что оккупационные войска России из-за провалов на Южном и Восточном фронте могут повторно попытаться напасть на Киев из Беларуси через Чернобыльскую зону и из Черниговской области. Об этом заявил заместитель начальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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