Россия может пойти на Киев из Беларуси через Чернобыльскую зону и Черниговщину – Генштаб ВСУ

Россия хотела бы переломить ход войны в свою пользу и может организовать наступление на Киев - Громов / Коллаж Reuters

Оккупационные войска России из-за провалов на южном и восточном фронте могут повторно попытаться напасть на Киев из Беларуси через Чернобыльскую зону и с Черниговской области. Об этом заявил заместитель начальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 27 октября, он рассказал о том, что есть вероятность попытки России пойти в наступление на Киев с территории республики Беларусь.

"Противник может прибегнуть к операции, прежде всего, из Республики Беларусь", - сказал Громов.

По словам военного, армия захватчиков РФ может попробовать организовать наступление на столицу Украины с территории Чернобыльской зоны и из Черниговщины.

Согласно заявлению замначальника Генштаба ВСУ, причин для новой атаки оккупантов может быть несколько. Среди них провалы на юге и востоке Украины и потери.

Алексей Громов подчеркнул, что Россия хотела бы переломить ход войны в свою пользу, одна из ее задач – свержение конституционного строя Украины путем захвата Киева и ликвидации военно-политического руководства страны.

Угроза наступления России на Киев

В Министерстве внутренних дел предупреждали, что если Россия снова будет атаковать Украину с территории Беларуси, ВСУ нанесут удар по оккупантам прямо на границе. Российские захватчики в таком случае понесут большие потери.

Советник Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что Россия может бросить на Киев группировку войск, которую она создает в Беларуси. По его мнению, в скором времени оккупанты наступать не смогут. Атака может произойти ближе к Новому году.

Замначальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов говорил, что войска РФ могут попробовать пойти в атаку на западе границы между республикой Беларусь и Украиной.

Однако целью захватчиков может быть не Киев, а перерезание путей логистики, по которым украинское государство получает военную помощь от Запада.

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