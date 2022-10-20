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Оккупанты могут снова напасть из Беларуси, но цель не Киев – Генштаб

20 октября 2022, 15:19

Армия захватчиков может попытаться перерезать пути поставок Украине оружия, которое предоставляют нашей стране партнеры для защиты от РФ.

Алексей Громов, российские военные, российские войска
Оккупанты могут снова напасть из Беларуси, но цель не Киев – Генштаб/ Reuters, УНИАН

Российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя с Беларуси. Однако их целью будет не Киев.

Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров. Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг, 20 октября.

"Угроза восстановления российскими вооруженными силами наступления на северном направлении растет. На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран партнеров", – заявил Громов.

Представитель Генштаба ВСУ рассказал, что на ряде аэродромов и других военных объектов на территории Беларуси сейчас разворачиваются различные подразделения российских войск. Также в РБ проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации.

Кроме этого, Беларусь продолжает быть площадкой, с которой российские оккупационные войска атакуют Украину – как ракетами, так и дронами-камикадзе. В частности, на белорусских аэродромах были замечены самолеты МиГ-31, на которых могут быть крылатые ракеты типа "Калибр" для обстрелов территории нашего государства.

Если Беларусь открыто атакует Украину, ВСУ готовы ответить

В то же время сохраняется опасность, что из Беларуси атаковать Украину могут не только российские, но и белорусские войска. Генштаб ВСУ постоянно отслеживает эту ситуацию.

Громов отметил, что украинские силы сейчас проводят мероприятия, чтобы обеспечить надежное прикрытие государственной границы Украины и города Киев с северного направления. ВСУ будут готовы мощно ответить, если войска Беларуси попытаются атаковать наше государство.

"В случае принятия противником решения об открытии так называемого второго фронта, а именно – ведения наступательных действий Республики Беларусь, мы будем готовы к адекватному ответу", – заявил Громов.

Риск повторного нападения оккупантов из Беларуси

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Путин будет накапливать свои силы в Беларуси и создаст там новую группировку российской армии. Он может бросить эту группировку в новое наступление на Киев при определенных условиях. Однако захватчики не будут готовы идти в атаку с севера в ближайшее время – наступление будет возможно лишь ближе к Новому году.

В то же время помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин отметил, что РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

При этом в Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что Лукашенко всё больше опасается решения прямого участия Беларуси в войне России против Украины. Если Беларусь пойдет на частичную мобилизацию по примеру России, ситуация будет еще сложнее, чем в стране-агрессоре, и может обернуться социальным взрывом.

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