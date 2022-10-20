Оккупанты могут снова напасть из Беларуси, но цель не Киев – Генштаб/ Reuters, УНИАН

Российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя с Беларуси. Однако их целью будет не Киев.

Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров. Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг, 20 октября.

"Угроза восстановления российскими вооруженными силами наступления на северном направлении растет. На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран партнеров", – заявил Громов.

Представитель Генштаба ВСУ рассказал, что на ряде аэродромов и других военных объектов на территории Беларуси сейчас разворачиваются различные подразделения российских войск. Также в РБ проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации.

Кроме этого, Беларусь продолжает быть площадкой, с которой российские оккупационные войска атакуют Украину – как ракетами, так и дронами-камикадзе. В частности, на белорусских аэродромах были замечены самолеты МиГ-31, на которых могут быть крылатые ракеты типа "Калибр" для обстрелов территории нашего государства.

Если Беларусь открыто атакует Украину, ВСУ готовы ответить

В то же время сохраняется опасность, что из Беларуси атаковать Украину могут не только российские, но и белорусские войска. Генштаб ВСУ постоянно отслеживает эту ситуацию.

Громов отметил, что украинские силы сейчас проводят мероприятия, чтобы обеспечить надежное прикрытие государственной границы Украины и города Киев с северного направления. ВСУ будут готовы мощно ответить, если войска Беларуси попытаются атаковать наше государство.

"В случае принятия противником решения об открытии так называемого второго фронта, а именно – ведения наступательных действий Республики Беларусь, мы будем готовы к адекватному ответу", – заявил Громов.

Риск повторного нападения оккупантов из Беларуси

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Путин будет накапливать свои силы в Беларуси и создаст там новую группировку российской армии. Он может бросить эту группировку в новое наступление на Киев при определенных условиях. Однако захватчики не будут готовы идти в атаку с севера в ближайшее время – наступление будет возможно лишь ближе к Новому году.

В то же время помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин отметил, что РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

При этом в Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что Лукашенко всё больше опасается решения прямого участия Беларуси в войне России против Украины. Если Беларусь пойдет на частичную мобилизацию по примеру России, ситуация будет еще сложнее, чем в стране-агрессоре, и может обернуться социальным взрывом.

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