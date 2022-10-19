РФ не сможет напасть на Украину с Беларуси до конца 2022 года, но весной появятся риски – ВСУ

России вряд ли удастся накопить ресурсы, чтобы напасть на Украину с Беларуси до конца года - Силкин / Коллаж УНИАН, Reuters

Россия не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно вырасти. Режим Александра Лукашенко и Москва проводят военную операцию, в которой Минск предоставляет россиянам свои ресурсы для войны против Украины. Об этом заявил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что вероятность повторной военной интервенции России с территории Беларуси сегодня оценивается как низкая. До конца года оккупанты вряд ли накопят силы для проведения подобной операции. Но полностью такого сценария исключить нельзя.

Кроме того, по словам представителя ВСУ, весной следующего года риск вторжения может серьезно возрасти.

"Вероятность повторного вторжения агрессора в Украину из Беларуси очень низкая, но полностью она не исключается. По нашей оценке, до конца года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления. А весной такая угроза может значительно возрасти", - объяснил ситуацию Силкин.

Также он добавил, что режим Лукашенко в Беларуси и РФ сегодня проводят совместную операцию, во время которой РБ предоставляет россиянам свое воздушное пространство, материальные средства и боеприпасы. Большая часть ВС Беларуси сейчас дислоцируется в приграничных областях.

"По официальным данным, сейчас на территории Беларуси находятся 10 тысяч мобилизованных военнослужащих России, 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов", - подчеркнул Евгений Силкин.

Угроза нападения России на Украину с Беларуси

Офицер ВСУ Игорь Лапин заявил, что Россия может пойти на сценарий нового наступления со стороны Беларуси. По его мнению, такой вариант событий возможен в том случае, если украинской армии удастся освободить крупные украинские города. К примеру, Херсон, или же Донетчину и Луганщину.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что глава Кремля Владимир Путин будет создавать в Беларуси новую группировку войск РФ. При определенных условиях оккупанты могут пойти на Киев. Как полагает Арестович, наступление может произойти ближе к Новому году.

Помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко сказал, что Россия, в рамках создания "общей группировки войск", перебросит на территорию белорусской республики около 9 тысяч военных. Также оккупанты привезут туда около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и минометов калибра более 100 мм.

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