УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ не сможет напасть на Украину с Беларуси до конца 2022 года, но весной появятся риски – ВСУ

19 октября 2022, 21:22

Режим Лукашенко и Россия проводят военную операцию, в рамках которой Беларусь предоставляет россиянам свои ресурсы для войны против Украины.

Украина, Беларусь, войска РФ
России вряд ли удастся накопить ресурсы, чтобы напасть на Украину с Беларуси до конца года - Силкин / Коллаж УНИАН, Reuters

Россия не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно вырасти. Режим Александра Лукашенко и Москва проводят военную операцию, в которой Минск предоставляет россиянам свои ресурсы для войны против Украины. Об этом заявил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что вероятность повторной военной интервенции России с территории Беларуси сегодня оценивается как низкая. До конца года оккупанты вряд ли накопят силы для проведения подобной операции. Но полностью такого сценария исключить нельзя.

Кроме того, по словам представителя ВСУ, весной следующего года риск вторжения может серьезно возрасти.

"Вероятность повторного вторжения агрессора в Украину из Беларуси очень низкая, но полностью она не исключается. По нашей оценке, до конца года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления. А весной такая угроза может значительно возрасти", - объяснил ситуацию Силкин.

Также он добавил, что режим Лукашенко в Беларуси и РФ сегодня проводят совместную операцию, во время которой РБ предоставляет россиянам свое воздушное пространство, материальные средства и боеприпасы. Большая часть ВС Беларуси сейчас дислоцируется в приграничных областях.

"По официальным данным, сейчас на территории Беларуси находятся 10 тысяч мобилизованных военнослужащих России, 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов", - подчеркнул Евгений Силкин.

Угроза нападения России на Украину с Беларуси

Офицер ВСУ Игорь Лапин заявил, что Россия может пойти на сценарий нового наступления со стороны Беларуси. По его мнению, такой вариант событий возможен в том случае, если украинской армии удастся освободить крупные украинские города. К примеру, Херсон, или же Донетчину и Луганщину.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что глава Кремля Владимир Путин будет создавать в Беларуси новую группировку войск РФ. При определенных условиях оккупанты могут пойти на Киев. Как полагает Арестович, наступление может произойти ближе к Новому году.

Помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко сказал, что Россия, в рамках создания "общей группировки войск", перебросит на территорию белорусской республики около 9 тысяч военных. Также оккупанты привезут туда около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и минометов калибра более 100 мм.

Смотрите видео ТСН – Польша и страны Балтии опасаются угрозы РФ с территории Беларуси

Другие новости:

ВСУ войска России новости Беларуси война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:45

ВСУ уничтожили боевика-подполковника из базы "Миротворца"

21:34

Совсем не Брэд Питт: с кем встречается Эмили Ратаковски

21:22

РФ не сможет напасть на Украину с Беларуси до конца 2022 года, но весной появятся риски – ВСУВидео

21:14

У Байдена жестко разнесли "военное положение" от Путина - CNNВидео

20:46

Украину завалит снегом и резко ударит мороз: синоптики предупредили о сильнейшем холодеВидео

Реклама
20:35

40% мощностей серьезно повреждены: украинцев предупредили об отключениях света в ближайшие дниВидео

20:35

Мэттью Пэрри рассказал о своем околосмертном опыте из-за опиатов и алкоголя

20:24

"Указ" Путина – ничтожен, Киев освободит свои земли: в МИД разнесли "военное положение" от РФВидео

20:10

Приметы на 21 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы все деньги не потерятьВидео

20:09

Какой станет военная зима-2023 для Украины: прогноз тарологаВидео

19:28

Британия пригрозила Путину "серьезными последствиями" за применение ядерного оружияВидео

19:21

Анатолич пригрозил не допустить возвращения Стужук, Тодоренко и других запроданцев в Украину

19:21

Переобуваются на ходу: 3 знака зодиака, которые быстро меняют свое мнение

19:20

С "Армагеддоном" у Суровикина будут проблемымнение

19:00

Гороскоп на завтра, 20 октября 2022: Ракам – воплощение мечты, Тельцам – важная информация, Козерогам – недругиВидео

18:53

"Вопрос времени": Запад усилит ПВО Украины для защиты от дронов и ракет РФ – ЕрмакВидео

18:50

День повара в Украине: поздравления в прозе и стихах, вкусные картинки к празнику

18:47

Поставки оружия Украине: Израиль отверг инициативу, но готов помогать с системой оповещения

18:30

"Знали бы вы как я этого всего боюсь": Алина Гросу перенесла серьезную операцию

18:29

"Притворяться некорректно": Киев резко ответил на игнорирование Пекином атаки дроновВидео

Реклама
17:58

"Военное положение" на захваченных территориях: Данилов назвал цель ПутинаВидео

17:55

Жданов рассказал, закончится ли война летом следующего года

17:43

Мир наизнанку на ТЕТ: пакистанский шаман предсказал войну и пандемию еще два года назадВидео

17:33

Легенда мирового рока приютил в Англии семью беженцев из Украины с 5 детьми

17:33

Лукашенко за Путина, но опасается социального взрыва в случае частичной мобилизации в Беларуси – ГУРВидео

17:24

Favbet Foundation передал для ВСУ очередной внедорожник

17:16

Бурштынская ТЭС горит: оккупанты ударили по Ивано-ФранковскуВидео

17:14

Сложный год: 3 знака зодиака столкнутся с трудностями в 2023 году

17:10

"Произвол дураков": Невзоров разнес "указ" Путина о "военном положении"

17:00

Хороших прогнозов по возврату захваченных районов нет: астролог выступил насчет будущих боевВидео

16:57

Мощный залп ПВО: ВСУ сбили 14 воздушных целей оккупантов РФВидео

16:51

"Ревность – это беда, а измена – ерунда": ТОП-6 имен мужчин, которые постоянно "ходят налево"

16:47

Что делать, если во время стирки с машинки пошла пена: как спасти ситуацию и устранить последствия

16:41

Приметы на 20 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беда не пришлаВидео

16:34

В ОП ответили на введение Путиным "военного положения" в захваченных областях УкраиныВидео

16:32

Проще некуда: как вырастить авокадо из косточки на подоконнике

16:23

Путин пожаловался на Украину: обвинил во взрыве на Крымском мосту и заклянчил "переговоры"Видео

16:16

Россия может открыть второй фронт: Жданов назвал регионыВидео

16:12

"В армии РФ много проблем": генерал США объяснил, как будет продолжаться война зимойВидео

15:56

16-летняя дочь Фреймут завела фанатов очень короткой юбкой

Реклама
15:49

Прогремели мощные взрывы: стало известно о прилетах после ракетного удара по УкраинеВидео

15:36

Украину ждет сильное месиво на этой неделе: астролог назвала 10 опасных городов и самые тяжелые дниВидео

15:09

"Может быть использовано против нас": Израиль выступил против отправки оружия Украине

15:03

Чтобы ничего не слипалось: что будет, если перестать есть сладкоеВидео

14:57

Тренер Голосу країни Дорофеева раскрыла секрет успеха команды и взаимопомощи в детских воспоминанияхВидео

14:53

Российский диктатор Путин ввел "военное положение" на оккупированных территориях УкраиныВидео

14:38

В Киеве прогремели мощные взрывы: первые подробности о работе ПВОВидео

14:30

В боях с оккупантами погибли двое украинских спортсменовВидео

14:19

У коллаборантки, которая просила россиян бомбить Черкассы, сын служит в ВСУ

14:18

Оккупантам грозит депортация из Крыма после освобождения: у Зеленского раскрыли сценарийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять