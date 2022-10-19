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Путин под Новый год может снова бросить войска на Киев из Беларуси – Арестович

19 октября 2022, 10:51

Армия Украины сможет разбить образованную группировку оккупационных войск, но она создаст проблемы, говорит советник председателя ОП.

Алексей Арестович, Киев
Путин под Новый год может снова бросить войска на Киев из Беларуси – Арестович/ Reuters, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин будет накапливать свои силы в Беларуси и создаст там новую группировку российской армии. Он может бросить эту группировку в новое наступление на Киев при определенных условиях. Однако захватчики не будут готовы идти в атаку с севера в ближайшее время – наступление будет возможно лишь ближе к Новому году.

Захватить украинскую столицу им не удастся, но российские захватчики создадут Украине проблемы. Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Они будут создавать группировку, она будет угрожать Киеву и при определенных условиях они могут бросить ее в бой. Она не будет подготовлена, не решит задачи с захвата столицы, мы ее уничтожим, но проблему нам создаст", – отмечает Арестович.

При этом на вопрос о вероятности такого нападения с севера советник председателя ОП ответил шуткой: "50 на 50 – либо пойдут, либо нет".

По словам Арестовича, попытка снова атаковать украинскую столицу "укладывается в логику Путина", поэтому исключать такого варианта нельзя. Для российского диктатора важно, чтобы его войска "поперли", говорит советник главы ОП.

Арестович отмечает, что в ближайшее время оккупантам не удастся накопить достаточно сил для наступления с севера. Достаточное количество сил они могут собрать не ранее чем в конце ноября или в начале декабря.

Возможность повторного нападения РФ на Киев

Ранее Арестович заявил, что российские оккупанты могут отвести свои войска из Херсона. Но они пытаются сохранить Херсонскую группировку войск, чтобы после отвода перебросить ее на другое направление. Эти войска страна-агрессор РФ может отправить на повторный штурм Киева, или же на Донецкое направление.

Также ранее сообщалось, что Путин готовится перебросить в Беларусь много техники и военных. Он планирует ударить по двум направлениям в Украине – по Киеву и Волыни. Об этом рассказал журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

Однако генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что не стоит рассматривать сценарий, согласно которому усиленная белорусскими войсками российская армия снова будет наступать на Киев. Он объяснил, что пока у России нет сил для повторного похода на столицу Украины.

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