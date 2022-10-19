РФ может вывести войска из Херсона и перебросить их на Киев – Арестович/ УНИАН, sprotyv.info

Российские оккупанты могут отвести свои войска из Херсона. Но они пытаются сохранить Херсонскую группировку войск, чтобы после отвода перебросить ее на другое направление.

Эти войска страна-агрессор РФ может отправить на повторный штурм Киева, или же на Донецкое направление. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, Путин может позволить российским войскам покинуть правый берег Днепра в Херсонской области, где оккупанты едва держатся под давлением ВСУ. Однако уцелевшие войска он дальше погонит либо на украинскую столицу, либо на Донбасс.

"Но за большой радостью это будет повторение трюка "выхода" из-под Киева, Чернигова и Сум. Они эти войска хотят сохранить, чтобы отправить на новые направления. Потому что там есть и боеспособные части: морская пехота, десантники – те, кто умеет воевать. И первое всего, где их нужно ждать – это Киевское направление, или Донецкое направление", – отмечает Арестович.

Если для Путина важнее Донецкая область, войска перебросят туда, если Киев – то их перебросят на север Украины.

"Могут поделить – часть туда, часть туда. Поэтому у нас будет радость от возвращения Херсона, но появятся проблемы на других направлениях", – рассказал советник председателя ОП.

В то же время он добавил, что он уверен в провале нового наступления на Киев, если Путин на него вообще решится.

Наступление украинских военных на Херсонщине

Ранее в ВСУ рассказали, что украинские воины продолжают успешную контрнаступательную операцию в Херсонской области. До оккупированного Херсона осталось уже не так далеко, однако об освобождении города говорить пока рано.

Коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра. По словам Сальдо, оккупанты в Херсоне готовятся к наступлению защитников Украины и создают якобы "оборонительные укрепления".

Напомним, в ОП отреагировали на заявление Суровикина о "непростых решениях" на Херсонщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что путинский генерал публично зафиксировал свое участие в военных преступлениях против Украины.

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