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В ОП отреагировали на заявление Суровикина о "непростых решениях" на Херсонщине

19 октября 2022, 06:36

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что путинский генерал публично зафиксировал свое участие в военных преступлениях против Украины.

Михаил Подоляк, Сергей Суровикин
Михаил Подоляк, Сергей Суровикин / Фото УНИАН, whatisyournameinsider.com

Российский генерал Сергей Суровикин, который возглавил оккупационные войска, 18 октября публично зафиксировал свое участие в военных преступлениях против Украины и довольно быстро успел осознать силу украинской армии. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя жалобы Суровикина на "непростую военно-тактическую ситуацию" под Херсоном.

"Сегодня субъект Суровикин публично зафиксировал непосредственное участие в совершении военных преступлений на территории Украины… И впервые осознал важность обязательных "непростых решений", "отрицательного наступления", принудительной самодепортации, когда имеешь дело с ВСУ", – написал Подоляк в Twitter.

В ОП отреагировали на заявление Суровикина о 'непростых решениях' на Херсонщине

Как сообщал Главред, 18 октября Сергей Суровикин впервые выступил с докладом о ситуации на войне в Украине. Он заявил, что ситуацию в зоне проведения так называемой "спецоперации" можно охарактеризовать как "напряженную". По его словам, дальнейшие действия российской оккупационной армии "будут зависеть от складывающейся ситуации".

При этом Суровикин открыто намекнул на то, что оккупанты рассматривают возможность сдачи Херсона.

"(Обстановка, - ред) … она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал командующий оккупантов РФ.

Отметим, по прогнозам аналитиков Financial Times, на этой неделе украинские защитники могут полностью вернуть Херсон под контроль Украины. Журналисты обратили внимание на призыв коллаборантов к захватчикам немедленно начать "эвакуацию" населения якобы "в связи с обстрелами".

Однако экс-заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко считает такой прогноз оптимистичным, ведь более рациональной тактикой является принуждение врага к бегству.

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