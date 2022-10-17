Генерал Романенко рассказал, освободят ли Херсон до конца недели

ВСУ планомерно бьют по командным пунктам оккупантов / Telegram Ермак, общественное

Вооруженные силы Украины успешно контрнаступают на Херсонском направлении. По прогнозам аналитиков Financial Times, на этой неделе украинские защитники могут полностью вернуть Херсон под контроль Украины. Однако экс-заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко считает такой прогноз оптимистичным, ведь более рациональной тактикой является принуждение врага к бегству. Об этом он заявил в интервью Оbozrevatel.

"Прогноз оптимистичный. Безусловно, нам хотелось бы как можно быстрее освободить Херсон. Оккупанты уже готовятся к бегству. Но мы постепенно продолжаем снижать потенциал этой группировки. Форсировать Херсон только потому, что очень хочется, мы не будем. Мы очень ценим своих солдат", - отметил Романенко.

По его словам, украинская разведка проводит работу по выявлению узких мест в обороне. В то же время ВСУ планомерно разрушают систему управления оккупантов, бьют по командным пунктам и уничтожают их логистическое обеспечение.

"Россияне доходят до состояния, когда сами начинают убираться. Нам это выгодно, потому что их артиллерийский потенциал является достаточно большим. Но если снарядов нет, стрелять нечем, если мосты разбиты, если переправ нет, то противник просто вынужден отступать. Освободить Херсон за неделю? Дай бог. Но я за реалистичный рациональный подход, за сохранение наших солдат", - пояснил генерал-лейтенант.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, глава Кремля Владимир Путин надеется на то, что его армия будет пытаться сохранить репутацию своего президента и сразится с ВСУ. Однако российские военные занимаются мародерством и вывозят награбленное в ожидании побега.

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