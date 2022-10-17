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"Через день будет полномасштабное наступление": оккупант пожаловался на давление ВСУ под Херсоном

17 октября 2022, 12:37

Военнослужащий незаконного вооруженного формирования "Л/ДНР" жалуется о том, что ВСУ на них "давят и давят".

'Через день будет полномасштабное наступление': оккупант пожаловался на давление ВСУ под Херсоном
Оккупанты боятся прорыва ВСУ на Херсонщине / 93-яОМБР, Слово и дело

Украинские защитники успешно контрнаступают на Херсонском направлении. Это прекрасно понимают российские оккупанты, а потому не скрывают, что до полномасштабного наступления ВСУ осталось буквально один-два дня. Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупанта, который удалось перехватить ГУР.

Так, в перехваченном разговоре слышно как военнослужащий незаконного вооруженного формирования "Л/ДНР" жалуется о том, что ВСУ на них "давят и давят".

Боевик
Боевик "ЛДНР" жалуется, что ВСУ на них давят / Главное управление разведки Минобороны Украины

"Будет полная задница, это только начало, Коля. Вчера говорили, что у вас там была разведка боем, а вот через день, через два будет полномасштабное наступление", - говорит женщина оккупанту.

На что боевик ответил, что они об этом хорошо знают. "Мы на два отходим, а они на шаг наступают. Мы их видим", - говорит оккупант.

Боевик
Боевик "ЛДНР" жалуется, что ВСУ на них давят / Главное управление разведки Минобороны Украины

Он также рассказал, что ВСУ наступают на Бахмут (ранее Артемовск) и Авдеевку.

Кроме того, захватчик посетовал, что кремлевский диктатор Владимир Путин никак не пытается исправить ситуацию. "А кто его знает, что он там телится. Говорят, что там силы собраны: и с вашей стороны силы собраны в Крыму, и там, и там, а толку от этого", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Недавно авторитетное западное издание Financial Times опубликовало материал о том, что в второй половине октября украинские войска могут полностью деоккупировать Херсон и окончательно вернуть контроль над правым берегом Днепра. О возможном прорыве ВСУ свидетельствуют призывы коллаборантов об "эвакуации". Вероятно, это говорит о подготовке к "решающей битве".

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.

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