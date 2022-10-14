Несколько факторов помогли ВСУ: военный эксперт пояснил успех контрнаступления украинцев

Военный эксперт пояснил успех контрнаступления украинцев / коллаж фото УНИАН

Операция контрнаступления ВСУ в Харьковской области вероятно, войдет, в учебники по военной истории. Об этом в интервью УНИАН заявил военный эксперт проекта Defense Express Валерий Рябых.

"Западные военные эксперты подчеркивают, что эта операция может войти в учебники по военной истории. После Второй мировой войны трудно вспомнить столь масштабные военные операции. Ее будут разбирать и изучать как пример современного оперативного искусства. Мы ведь все время предупреждали врага о том, что будем наступать на правом берегу Днепра, и тогда он окажется в затруднительном положении. Конечно, мы не врали, но и не говорилось о том, что можем ударить в другом месте […]. Наконец оборона посыпалась. И мы увидели паническое бегство россиян. Наши командиры искусно провели операцию. А противник откровенно проспал наступление на Харьковщине", ‒ говорит специалист.

Более того, Рябых вообще считает, что после начала контрнаступления ВСУ в Харьковской области в украино-российской войне стартовал стратегический перелом.

"Можно сказать, что стратегический перелом наступил с началом Харьковской операции. Сначала было продвижение врага, потом мы отразили атаку, летом произошла стабилизация линии фронта, а в сентябре движение пошло в обратном направлении", ‒ говорит эксперт.

Как считает Рябых, сразу несколько факторов помогли ВСУ добиться успеха на Харьковщине.

"В частности, перелом связан несколькими факторами: создание максимального технологического преимущества ВСУ на поле боя с помощью западных партнеров; достижение преимущества в подготовке наших воинов в мастерстве применения современных средств, обеспечивающих технологическое превосходство; мотивация украинских военнослужащих по освобождению нашей территории", ‒ говорит он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Позднее бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк говорил - несмотря на то, что страна-агрессор, Россия, выпустила по Украине в общей сложности 84 ракеты за одни сутки 10 октября, у оккупантов все же постепенно заканчиваются такие боеприпасы.

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