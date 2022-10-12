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Военный эксперт спрогнозировал, скоро ли закончатся у России ракеты

12 октября 2022, 02:55

Как говорит западный военный эксперт Майкл Кларк, русским оккупантам из-за жестоких боев с ВСУ во многих случаях приходится "импровизировать".

Ракета, обстрел
Военный эксперт спрогнозировал, скоро ли закончатся у России ракеты / коллаж фото МВД Украины и Википедии

Несмотря на то, что страна-агрессор, Россия, выпустила по Украине в общей сложности 84 ракеты за одни сутки 10 октября, у оккупантов все же постепенно заканчиваются такие боеприпасы. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на мнение бывшего руководителя Королевского объединенного института оборонных исследований Майкла Кларка.

Эксперт говорит ‒ русским оккупантам во многих случаях приходится "импровизировать".

"Мы видели, как ракеты попадали дома, и это ракеты морского базирования, противокорабельные ракеты с полутоновыми зарядами, рассчитанными на авианосцы. Мы видели, как ракеты класса "земля-воздух" для воздушных целей применяются по наземным целям. "Калибров" морского базирования вчера было немного. Если бы у россиян их было много, они бы и запускали много", — объяснил Кларк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.

До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона
.

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