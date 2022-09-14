В Сети всплыло видео, как "повар Путина" вербует в тюрьмах бойцов для войны в Украине

За участие в войне заключенным Пригожин обещал амнистию спустя шесть месяцев. Однако же, при этом грозит расстрелом за дезертирство, пьянство и наркоманию.
Предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины. Такое видео было опубликовано в Сети.
За участие в войне заключенным Пригожин обещал амнистию спустя шесть месяцев. Однако предупредили о расстреле на месте за проступки ‒ в том числе за дезертирство и за употребление алкоголя и наркотиков. Потом он рассказывал разного рода байки – в том числе о том, как он завербовал заключенных в Санкт-Петербурге. И они якобы устраивали "подвиги" в боях с украинской армией.
До того сообщалось, что Пригожин и главарь наемников ЧВК Вагнер Дмитрий Уткин вербовщики посетили целый ряд колоний в Ростовской области – в Константиновке, новочеркасском микрорайоне Хотунок, Ростов-на-Дону и в городе Шахты.
Напомним, ранее Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.
Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.
До того начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин серьезно болен раком, а в России уже происходит переворот с целью свержения Путина.
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