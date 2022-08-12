"Будет переворот": Пионтковский рассказал о настроениях в бункере Путина

Андрей Пионтковский, Владимир Путин / скриншот

В случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Российский публицист Андрей Пионтковский в комментарии "24 каналу" пояснил, что тем, кто придет к власти в России, нужно будет назначить кого-нибудь виновным.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

"Будет переворот. Придут к власти не какие-то там либералы, демократы, а такие же мерзавцы, как и сам Путин", - заявил он.

По словам Пионтковского, им нужно будет назвать виновного, как уже не раз было в истории Советского Союза. Он заявил, что окончательно пришел к такому выводу, наблюдая за реакцией различных пропагандистских и силовых фрагментов в России.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин серьезно болен раком, а в России уже происходит переворот с целью свержения Путина.

Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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