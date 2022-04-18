"Путина укокошат": психотерапевт раскрыла страшный диагноз хозяина Кремля

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У президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении, заявила кандидат психологических наук Елена Рыхальская.

Как рассказала она в эфире Апостроф TV, об этом можно судить по внешним признакам.

"У Путина есть все. Просто все. Я его не тестировала, не анализировала, но как психотерапевт могу сказать, что очень много похожего на шизофрению. Это правда. Что такое шизофрения? Скажу быстро, чтобы людям было понятно, простыми словами. Это когда у человека две реальности", – сказала она.

Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

"История не меняется: так же, как находились с Лениным, так же, как находились с Сталиным. Читайте историю. В любом случае они его каким-то образом укокошат", – отметила Рыхальская.

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