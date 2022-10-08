Военный эксперт рассказал, почему оборона врагов разваливается быстрее чем ожидалось

Оборона русской оккупационной армии на юге Украины обваливается скорее, чем прогнозировали военные эксперты. Украинцы не дают им закрепиться.
Оборона российской оккупационной армии на юге Украины разваливается гораздо быстрее, чем прогнозировали военные эксперты. Об этом рассказал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире радиостанции Радио НВ.
"С каждым новым ударом мы заставляем перебрасывать силы и средства, пушки или тратить топливо на то или иное направление, тем самым истощая все правобережное группировки российских оккупационных войск. Военные всегда готовятся к худшим сценариям... По темпу продвижения вдоль Днепра мы видим, что их оборона рушится быстрее, чем худшие прогнозы военных", ‒ подчеркнул специалист.
Кузан отметил, что еще в августе все обсуждали железобетонные укрепления, которые Россия якобы строила на Юге, но это не помогло оккупантам закрепиться на Херсонщине.
"Сейчас, благодаря нашей маневровой тактике - продвижению малыми группами, окружению и обходу с разных сторон, с флангов - мы заставляем россиян просто убегать, часто даже оставляя технику и боеприпасы. При этом мы постепенно выравниваем фронт", ‒подытожил специалист.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.
До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.
Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.
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