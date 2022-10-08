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Военный эксперт рассказал, почему оборона врагов разваливается быстрее чем ожидалось

8 октября 2022, 02:21

Оборона русской оккупационной армии на юге Украины обваливается скорее, чем прогнозировали военные эксперты. Украинцы не дают им закрепиться.

ВСУ, пушка
Военный эксперт рассказал, почему оборона врагов разваливается быстрее чем ожидалось / коллаж фото УНИАН

Оборона российской оккупационной армии на юге Украины разваливается гораздо быстрее, чем прогнозировали военные эксперты. Об этом рассказал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире радиостанции Радио НВ.

"С каждым новым ударом мы заставляем перебрасывать силы и средства, пушки или тратить топливо на то или иное направление, тем самым истощая все правобережное группировки российских оккупационных войск. Военные всегда готовятся к худшим сценариям... По темпу продвижения вдоль Днепра мы видим, что их оборона рушится быстрее, чем худшие прогнозы военных", ‒ подчеркнул специалист.

Кузан отметил, что еще в августе все обсуждали железобетонные укрепления, которые Россия якобы строила на Юге, но это не помогло оккупантам закрепиться на Херсонщине.

"Сейчас, благодаря нашей маневровой тактике - продвижению малыми группами, окружению и обходу с разных сторон, с флангов - мы заставляем россиян просто убегать, часто даже оставляя технику и боеприпасы. При этом мы постепенно выравниваем фронт", ‒подытожил специалист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.

До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

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