Каким будет дальнейшее контрнаступление ВСУ: прогноз военного эксперта / фото УНИАН

У бойцов ВСУ есть несколько сценариев для дальнейшего контрнаступления на позиции оккупантов. Об этом в интервью "Настоящему времени" рассказал известный военный эксперт руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Отвечая на вопрос о том, какое направление он видит приоритетным для ВСУ, военный эксперт отметил, что в настоящее время события развиваются так, что сценариев может чуть более, чем два.

"Их [сценариев ‒ Главред] несколько, как может пойти дальнейшее контрнаступление. И в этом, я думаю, и есть преимущество украинских войск, что мы видим даже на примере контрнаступления Лимана", –– прокомментировал Мусиенко.

По его словам, напор ВСУ заставляет российскую армию постоянно маневрировать. Эксперт подчеркивает, что таким образом украинские бойцы навязывают РФ свой собственный сценарий борьбы. При этом у российской армии не хватает резервов для таких операций.

"Они [оккупанты‒ Главред] постоянно передвигаются по линии фронта, что ставит их под удар по разным позициям и, соответственно, дает возможности Вооруженным силам Украины воспользоваться ситуацией. Поэтому пускай думают, пускай перемещают войска, пускай ошибаются, пускай ломают голову и так далее", – подытожил Мусиенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.

До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

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