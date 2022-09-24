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Военный эксперт спрогнозировал, какая судьба ждет мобилизованных россиян в Украине

24 сентября 2022, 16:28

Как говорит военный эксперт Александр Коваленко, вряд ли эта мера (то есть мобилизация 300 тысяч человек) поможет оккупантам переломить ход боев в свою пользу.

ВСУ, оккупанты
Военный эксперт спрогнозировал, какая судьба ждет мобилизованных россиян в Украине/ скриншот, УНИАН

Россия планирует перебросить для войны против Украины 300 тысяч резервистов. Но вряд ли эта мера поможет оккупантам переломить ход боев в свою пользу. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко в интервью ТСН.

"Мы понимаем, что мобилизация вообще не поможет. Некоторые подразделения они не будут держать на территории России для подготовки. Месяц или два недостаточно, чтобы подготовить военного, не то, что профессионального. Они будут использовать те сроки, которые провозгласил Геннадий Зюганов — две недели. То есть мы их можем увидеть в конце октября — начале ноября. Качественной составляющей эти подразделения не будут, исключительно количеством. Это фактически будет фарш. Но самое интересное другое — сегодня на территории Украины присутствует большое количество именно российских оккупационных подразделений, требующих с лета ротации. Не хватает подразделений и ресурсов для ротации", – сказал он.

К слову, диктатор Путин практически и не скрывал ‒ в своем обращении к россиянам ‒ того, что решение о мобилизации продиктовано необходимостью укрепить линию боевого столкновения между российскими и украинскими войсками (протяженностью более тысячи километров).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.

До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

Другие новости:

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