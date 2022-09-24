Военный эксперт спрогнозировал, как враги будут использовать новых мобилизованных / скриншот, УНИАН

Частичная мобилизация, которую объявил диктатор страны-агрессорки, вряд ли как-то существенно повлияет на ход боевых действий в Украине. Такое мнение 24 канала высказал военный эксперт, полковник запаса и летчик-инструктор Роман Свитан. Российские власти заявили о том, что будут мобилизовать резервистов, имеющих определенные военные специальности.

"Однако у этих людей нет никакой боевой подготовки. Они не знают, что делать на линии фронта", – сказал военный эксперт.

Свитан предположил, что эти мобилизованные россияне не смогут использовать даже как "пушечное мясо". То есть, по обыкновению русских офицеров, их не будут отправлять на украинские позиции ‒ для того, чтобы они выследили наши огневые точки.

"Их будут использовать в качестве "вьючных животных". Первая волна российских "мобиков" будет обеспечивать штурмовые группы, уже сейчас воюющие в Украине. Они будут носить минометы, мины, подавать снаряды",– подытожил Свитан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.

До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

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