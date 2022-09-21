Военный эксперт спрогнозировал, будут ли враги массово сдаваться в плен ВСУ / Фото УНИАН

Среди путинских солдат прослеживаются панические настроения. Вместе с тем от них массовой сдачи в плен ВСУ ждать не стоит. Об этом в комментарии 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, вероятнее всего, оккупанты будут сражаться "до последнего патрона". Дело в том, что на это влияет несколько вещей:

материальный фактор;

пропаганда, которые знатно промыла мозги всем россиянам.

"Оккупанты действительно верят, если они сдадутся и в плен украинской армии, то с них чуть ли не живьем сдерут кожу. Поэтому они думают, что это хуже, чем погибнуть в бою", – считает Черник.

Вместе с тем во время контрнаступления в Харьковской области украинские военные значительно пополнили обменный фонд. При этом ВСУ взяли в плен российских военных высоких чинов, в том числе офицеров. Некоторые сдавались в плен сами.

"Тогда оккупанты получили не только военную, но и идеологическую оплеуху. Более того, даже пропагандистские каналы начали признавать Залужного талантливым военным. Это признак того, что панические настроения есть", – добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.

До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

Другие новости: