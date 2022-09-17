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Один русский приехал сдаваться в плен на танке - офицер ВСУ

17 сентября 2022, 17:02

Во время допроса русский оккупант рассказал, что у него давно были планы сдаться в плен. Но только успешное контрнаступление помогло ему их осуществить.

танк, русский, плен
Русский приехал сдаваться в плен на танке - офицер ВСУ / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

В рамках успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области в плен к украинским бойцам русские оккупанты сдавались массово ‒ некоторые даже на танках. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал представитель координационного штаба по военнопленным и представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, недавно был случай, когда российский танкист прямо за рулем своего танка приехал к украинским позициям ради сдачи в плен. Во время допроса он рассказал, что у него давно были планы сдаться в плен. Но только активное контрнаступление украинцев позволило ему их воплотить в жизнь.

Также, говорит Юсов, теперь у ВСУ хватает среди новых пленных и кадровых российских военных, и наемников - в том числе и из ЧВК "Вагнера". Среди них есть и бывшие заключенные, которых оккупанты завербовали прямо в тюрьмах.

"То есть это достаточно разношерстная публика, которую Украина готова возвращать согласно нормам международного права, Женевской конвенции для того, чтобы вернуть своих защитников из плена",– подчеркнул Юсов.

Кроме того, как отметил Юсов, в плен попало много представителей ОРДЛО (причем подавляющее большинство из них – принудительно мобилизованные). Ведь их морально-психологическое состояние и так, изначально, было плачевным, а после успехов ВСУ все только многократно усилилось.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Ранее сообщалось, что после освобождения Купянска и Изюма войска РФ уже не смогут проводить успешные операции. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. Купянск был для РФ важной логистической точкой – он был нужен оккупантам как для удержания своих позиций, так и для развития дальнейшего наступления.

Также Маломуж отмечал, что после успеха ВСУ на Харьковщине войска РФ могут бежать уже из Херсонской области. Он подчеркнул, что армия Украины операцией в Харьковской области предотвратила захват Донетчины.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что неудача российских оккупантов в Харьковской области в результате контрнаступления ВСУ заставила Кремль признать свое поражение. Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Другие новости:

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