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Военный эксперт спрогнозировал, сколько продлится контрнаступление ВСУ

14 сентября 2022, 01:35

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что скоро украинцы будут наблюдать снижение темпов наступления ВСУ и в какой-то момент оно остановится.

ВСУ, взрыв
Военный эксперт спрогнозировал, сколько продлится контрнаступление ВСУ / фото УНИАН

Украинцам нужно быть готовыми к тому, что темпы контрнаступления ВСУ существенно снизятся. Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в очередном выпуске своего блога.

В какой-то момент, говорит специалист, контрнаступление украинцев остановится.

"Она неизбежна (остановка – Главред). Невозможно наступать бесконечно. Поэтому общество должно быть к этому готово. Садясь на шпагат, главное не порвать штаны. Мы же растягиваем свои тылы. Представляете логистику ‒ где расположен Купянск, а где была линия фронта, когда мы начинали наступление. Это надо все перевезти туда – в район Купянска. Надо организовать там оборону, потому что Россия начинает потихоньку отходить от шока, и сейчас мы можем наблюдать некоторые попытки собрать какое-то войско для того, чтобы нанести контрудар. они, не смогут ли, это уже вопрос второстепенный, но нужно быть к этому готовым", — отметил Жданов.

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Специалист пояснил, что те части ВСУ, которые находятся в обороне на линии фронта, остались на месте. А в контрнаступление пошли резервные войска. Жданов подчеркнул, что тот оперативный успех, которого ВСУ уже удалось добиться ‒ просто поражает воображение.

"Он (оперативный успех – Главред) очень впечатляет. Мы отодвинули российские войска на государственную границу напротив города Харьков. По реке Оскол мы Харьковскую область полностью освободили. Дальше, как будет развиваться наступление, увидим", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что, когда Украина получит от западных союзников ракеты Harpoon, российские оккупанты могут потерять очередные корабли, как это было с флагманом Черноморского флота крейсером "Москва".

"История с Москвой может повториться. Теперь они будут вынуждены держаться еще дальше или маневрировать. Попытки взять Змеиный или куда-то пострелять могут горько заканчиваться. Это серьезная история", – отметил Арестович.

До того руководитель Пентагона Ллойд Остин заявлял - западные союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Остин подчеркнул, что союзникам Украины нельзя терять время, и напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для нашей страны. Также он сказал, что страны удваивают общие усилия по усилению ВС Украины.

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