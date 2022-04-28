Военный эксперт рассказал, какие цели нес с собой саммит стран Запада на базе в Раммштайне

Саммит стран Запада на базе в Раммштайне / Facebook

Основная цель встречи в немецком Рамштайне в поддержку Украины состоит в том, чтобы загнать военный потенциал России в тупик. Об этом в комментарии Радио НВ рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Я хотел бы оценить эту встречу только одним примером: на Рамштайне собрались страны, контролирующие 40% мирового ВВП, и этим все сказано о том, как будет проводиться эта помощь. И хочу заметить, что она будет проводиться не только во время войны, но и после окончания войны эти страны присоединятся как к восстановлению Украины, так и к внедрению совершенно новых стандартов ведения боевых действий. Потому что мы понимаем, что угроза может быть ликвидирована, может быть не ликвидирована. Поэтому эта встреча без лишнего пафоса стратегическая и решающая для нас ‒ для того, чтобы Украина победила в этой войне, а не завершила эту войну. И это было сказано открыто, победа, а не окончание", ‒ говорит специалист.

По мнению Грубского, страны Запада наверняка намереваются загнать российский агрессоров в полный и безоговорочный тупик.

"Речь идет о том, чтобы экономический и военный потенциал россии был настолько низким, чтобы она не имела возможности не просто производить оружие, а разрабатывать новые образцы оружия. То есть РФ должны загнать в такой тупик дипломатический и интеллектуальный, из которого она не может выйти, не оставив даже виртуально намерения о возобновлении своей агрессивной политики. Речь идет именно об этом", ‒ подытожил он.

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Встреча 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Остин подчеркнул, что союзникам Украины нельзя терять время, и напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для нашей страны. Также он сказал, что страны удваивают общие усилия по усилению ВС Украины.

Как сообщал Главред, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, чтоУкраина имеет полное право атаковать территорию России. По его словам, в Лондоне не против, чтобы для этого применили западное вооружение.

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