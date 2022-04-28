УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт рассказал, какие цели нес с собой саммит стран Запада на базе в Раммштайне

28 апреля 2022, 04:09

По мнению военного эксперта Сергея Грубского, страны Запада наверняка намереваются загнать российских агрессоров в полный и безоговорочный тупик.

Саммит стран Запада на базе в Раммштайне / Facebook

Основная цель встречи в немецком Рамштайне в поддержку Украины состоит в том, чтобы загнать военный потенциал России в тупик. Об этом в комментарии Радио НВ рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Я хотел бы оценить эту встречу только одним примером: на Рамштайне собрались страны, контролирующие 40% мирового ВВП, и этим все сказано о том, как будет проводиться эта помощь. И хочу заметить, что она будет проводиться не только во время войны, но и после окончания войны эти страны присоединятся как к восстановлению Украины, так и к внедрению совершенно новых стандартов ведения боевых действий. Потому что мы понимаем, что угроза может быть ликвидирована, может быть не ликвидирована. Поэтому эта встреча без лишнего пафоса стратегическая и решающая для нас ‒ для того, чтобы Украина победила в этой войне, а не завершила эту войну. И это было сказано открыто, победа, а не окончание", ‒ говорит специалист.

По мнению Грубского, страны Запада наверняка намереваются загнать российский агрессоров в полный и безоговорочный тупик.

"Речь идет о том, чтобы экономический и военный потенциал россии был настолько низким, чтобы она не имела возможности не просто производить оружие, а разрабатывать новые образцы оружия. То есть РФ должны загнать в такой тупик дипломатический и интеллектуальный, из которого она не может выйти, не оставив даже виртуально намерения о возобновлении своей агрессивной политики. Речь идет именно об этом", ‒ подытожил он.

Читайте такжеВ шаге от Третьей Мировой, или Что означала встреча в "Рамштайне"

Встреча 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Остин подчеркнул, что союзникам Украины нельзя терять время, и напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для нашей страны. Также он сказал, что страны удваивают общие усилия по усилению ВС Украины.

Как сообщал Главред, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, чтоУкраина имеет полное право атаковать территорию России. По его словам, в Лондоне не против, чтобы для этого применили западное вооружение.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Будет ли новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для УкраиныБудет ли новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для Украины Денежное благополучие и исполнение желаний: кому из знаков крупно повезет в течение 5 летДенежное благополучие и исполнение желаний: кому из знаков крупно повезет в течение 5 лет Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2022: Девам – авантюры, Весам – сплетни, Стрельцам – осуществление мечтыГороскоп на сегодня, 26 апреля 2022: Девам – авантюры, Весам – сплетни, Стрельцам – осуществление мечты Супруги ждали ребенка: попавшая в многоэтажку Одессы ракета РФ убила молодую паруСупруги ждали ребенка: попавшая в многоэтажку Одессы ракета РФ убила молодую пару Гороскоп на май 2022 для Раков: слава, новая любовь и хороший доходГороскоп на май 2022 для Раков: слава, новая любовь и хороший доход
Поддержите Главред

Последние новости

23:04

Если Приднестровье вступит в войну против Украины, это будет означать, что анклаву конец – Подоляк

22:59

В Харьковской области бойцы ВСУ взяли в плен пятерых орков

22:54

"Нам никто ничего не сказал": в семье Позитива случилось гореВидео

22:33

Подоляк о встрече Зеленского и Путина: Россия еще не избавилась от иллюзий

22:23

Великолепное видео: "Ой, у лузі червона калина" спели по всему миру

Реклама
22:09

"Коли настане день, закінчиться війна": Илона Гвоздева снова станет невестойВидео

22:06

"Это звучит странно": Подоляк упрекнул ООН в безынициативностиВидео

21:40

Журналисты идентифицировали оккупантов, издевавшихся над священников на Киевщине

21:38

Минус квоты и пошлины на экспорт: Евросоюз на год откроет свою экономику для Украины – ЗеленскийВидео

21:23

Камбербетч рассказал, как заботится о семье из Украины

21:23

В шаге от Третьей Мировой, или Что означала встреча в "Рамштайне"мнение

21:11

Гороскоп для Стрельцов на май 2022: выигрыш в лотерею, рывок и новый этапВидео

21:10

ООН сформировала команду по эвакуации людей из МариуполяВидео

20:38

Печатают бюллетени: орки готовят "референдум" в Херсонской областиВидео

20:35

Впереди несколько очень тяжелых недель боев на Донбассе - РезниковВидео

20:28

Украина готова взять под контроль Приднестровье – в Молдове отреагировали на заявление АрестовичаВидео

20:20

Швейцария ввела жесткие санкции против России

20:04

Будут купаться в деньгах: шесть знаков зодиака станут баловнями судьбы в мае

19:52

Извини, кроха: девочка подарила украинскому бойцу игрушку и погибла от русских бомб в Мариуполе

19:51

Россию выгнали из Всемирной туристической организации ООН

Реклама
19:37

Решающий период войны в Украине близко: почему чем ближе 9 мая, тем ядернее истерика Путинамнение

19:23

Путин собрался в мае присоединить "ЛДНР" к России, а в Херсонской области объявить "ХНР" – СМИВидео

19:15

Рашисты лишили Ирину Билык дома: "Мне некуда вернуться"

19:12

Скоро на Скорпионов обрушится денежный дождь - подробный гороскоп на май 2022

18:31

Пытаются захватить Донбасс и пробивают коридор в Крым: оккупанты РФ продолжают наступать на УкраинуВидео

18:24

Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть

18:20

Будем наносить молниеносные удары: Путин снова попытался испугать Запад ядерной "дубиной"

18:11

Война придет в Одессу, или Чем опасно для Украины бурление в Приднестровьемнение

17:40

iPhone в России превращается в "кирпич": приложения удаляются, а аккаунты хитрецов блокирует Apple

17:31

Покровительство высших сил и судьбоносные перемены: три знака могут рассчитывать на это в конце апреля

17:27

Психолог пояснила, почему русские оккупанты гадят и загрязняют калом захваченные дома

17:09

Любовь во время войны: Даша Астафьева рассказала про новый роман после разрыва с КимомВидео

16:50

СМИ рассказали, как благодаря разведке США ВСУ регулярно обманывают русских оккупантовВидео

16:43

Намерены обвинить в нападении Украину: Россия готовит ракетные удары по Приднестровью – ВСУВидео

16:26

13 раз влупили по орках: ВСУ на Юге взяли 5 трофеев тяжелой техники и уничтожили десятки рашистовВидео

16:11

Успей ткнуть Путина первым: как США решили превратить Россию в еще одно Сомалимнение

15:50

Ступка объяснил, почему отсиживается заграницей и не защищает Украину

15:45

Об обмене Медведчука на украинских военных речи не идет - ПесковВидео

15:44

Радоница 2022 в Украине: дата, традиции и запреты праздника

15:38

"Из Зе он превратился в Зеленского": Кондратюк объяснил, почему перестал критиковать президента

Реклама
15:07

Святая вода – вместо ремонта: в РФ освятили аттракционы после двух несчастных случаевВидео

14:52

Ленд-лиз для Украины – что это и как он поможет в войне с Россией

14:48

Барских впервые признался, почему пошел в ВСУ и как спасал мать из Херсона

14:41

Чернобаевка форева, или Почему западные лидеры напрасно таскаются к Путинумнение

14:28

"Это только начало": российские кинотеатры переходят на пиратские копии

14:05

Британия "дала добро" Украине на использование своего оружия для ударов по территории РФ

14:04

Россия на грани и может вести войну высокой интенсивности всего несколько недель – Валентин Бадрак

13:59

Путин хромал и гримасничал: СМИ заметили новые признаки болезни кремлевского диктатораВидео

13:57

"Зачистите эту гадость": Гордон "распек" запроданку Королеву, припомнив угрозы ее муж-стриптезераВидео

13:30

Турция надеется, что Путин и Зеленский сядут за стол переговоров уже в ближайшие дниВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять