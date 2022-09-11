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Военный эксперт дал прогноз, какое оружие дадут ВСУ после "Рамштайна-5"

11 сентября 2022, 01:32

ВСУ начинают новую фазу боев нуждаются в других типах оружия. Поэтому, говорит эксперт, этот вопрос обсуждается на встрече западных союзников в "Рамштайне-5".

ВСУ, химическое оружие
Военный эксперт дал прогноз, какое оружие дадут ВСУ после "Рамштайна-5" / pixabay

О том, какое новое вооружение ВСУ ‒ после очередного заседания союзников и партнеров Пентагона на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ ‒ станет известно только тогда, как это оружие попадет на фронт. Такое мнение высказал известный военный эксперт Александр Коваленко в интервью ТСН.

"О ракетном вооружении оперативно-тактического уровня мы не узнаем сегодня. Это та тайная позиция, о которой мы не слышали в июне-августе. Говорить о том, что мы получим, можем лишь о том, что слышали очень давно — боеприпасы для ствольной артиллерии, например снаряды "Эскалибур", или интеллектуальные боеприпасы "Смарт" или "Бонус", большее количество реактивных боеприпасов. Самое интересное мы узнаем тогда, когда оно уже будет использоваться в Украине на линии столкновения, или вообще по окончании войны", — отметил военный эксперт.

Коваленко отметил, что среди новых типов вооружения, о которых можно услышать в открытых источниках, могут быть поставлены боевые бронированные машины, предназначенные для перевозки бойцов.

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"ВСУ начинают другую фазу ведения боевых действий, требующих других типов вооружения, которые могли бы повысить наш коэффициент полезного действия", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что, когда Украина получит от западных союзников ракеты Harpoon, российские оккупанты могут потерять очередные корабли, как это было с флагманом Черноморского флота крейсером "Москва".

"История с Москвой может повториться. Теперь они будут вынуждены держаться еще дальше или маневрировать. Попытки взять Змеиный или куда-то пострелять могут горько заканчиваться. Это серьезная история", – отметил Арестович.

До того руководитель Пентагона Ллойд Остин заявлял - западные союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Остин подчеркнул, что союзникам Украины нельзя терять время, и напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для нашей страны. Также он сказал, что страны удваивают общие усилия по усилению ВС Украины.

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