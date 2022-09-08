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США объявят о новом пакете военной помощи Украине на встрече в формате Рамштайн

8 сентября 2022, 06:45

В  новом пакете военной помощи Украине будут в том числе дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и больше боеприпасов GMLRS.

Ллойд Остин
Ллойд Остин 8 сентября объявит об очередном пакете военной помощи Украине / Фото Reuters

На пятой встрече в формате Рамштайн в четверг, 8 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.

В новом пакете военной помощи будут в том числе дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, передает C-SPAN.

"Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам", - сказал он.

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Отметим, встреча в формате Рамштайн представляет собой конференцию международных союзников Украины во главе с США. Первая такая встреча была организована 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии.

Формат объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС. Встречи проводятся с целью координации военной помощи Украине для отражения российской агрессии.

На первой встрече помимо стран НАТО и ЕС присутствовали представители Израиля и Катара, хотя и не числились в официальном списке участников. Среди других были представители Японии, Кении, Туниса, Австралии, Иордании, Либерии, Марокко, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Военная помощь Украине от США

19 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн долларов.

20 августа Вашингтон официально объявил о новом пакете помощи для Украины. В него вошли боеприпасы к HIMARS, БПЛА ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, Javelins и прочее.

24 августа президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. Он предусматривает передачу нашей стране 6 ракетных комплексов NASAMS, беспилотников и 300 тысяч снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом и выразил признательность главе Белого дома Джо Байдену за противовоздушную оборону NASAMS, которая защитит от ракетного террора России.

27 августа сообщалось, что министерство обороны США закупит для Украины зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Пентагон заключил сделку на 182 миллиона долларов с компанией Raytheon.

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