Пентагон купит для Украины ракетные комплексы NASAMS на $182 млн

Ракетный комплекс NASAMS способен одновременно поражать 72 цели / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Министерство обороны США закупит для Украины зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Пентагон заключил сделку на 182 миллиона долларов с компанией Raytheon.

Как говорится в сообщении, опубликованном 26 августа на сайте Raytheon, системы будут предоставлены Украине "в ответ на потребность этой страны в защите от передовых угроз с воздуха".

"Компания Raytheon Missiles & Defense и наши партнеры усердно работают над тем, чтобы быстро доставить эту важнейшую проверенную систему противовоздушной обороны, чтобы помочь украинскому народу защитить свою родину", – сказал Том Лалиберти , президент Land Warfare & Air Defense, бизнес-направления Raytheon Missiles & Defense.

Видео дня

По его словам, получив ПВО NASAMS, Украина присоединится к ряду стран по всему миру, которые имеют на вооружении эти ЗРК для отражения множества угроз, включая крылатые ракеты, самолеты и беспилотники.

"NASAMS предоставляет воздушным силам адаптируемую современную систему защиты, которая может максимально увеличить их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и новые угрозы крылатых ракет", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, 24 августа президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. Он предусматривает передачу нашей стране 6 ракетных комплексов NASAMS, беспилотников и 300 тысяч снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом и выразил признательность главе Белого дома Джо Байдену за противовоздушную оборону NASAMS, которая защитит от ракетного террора России.

Что известно о ЗРК NASAMS

NASAMS – это зенитно-ракетный комплекс среднего и дальнего радиуса действия, который способен выполнять функции по противовоздушной обороне. Система может сбивать самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты. Это одна из самых современных и эффективных систем на международном рынке вооружения. Ракетный комплекс способен одновременно поражать 72 цели.

Система NASAMS была разработана Raytheon Missiles & Defense совместно с норвежской компанией Kongsberg Defense & Aerospace. Она состоит из трех частей:

радара Sentinel;

усовершенствованной ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности;

центра распределения огня KDA.

ЗРК NASAMS стоят на вооружении Норвегии, Финляндии, Испании, Нидерландов, Австралии и еще трех стран мира.

Другие новости: