Защита от российских ракет: в ВСУ рассказали о новых дальнобойных ЗРК NASAMS

Ракеты AIM-120 AMRAAM-ER для NASAMS – американского производства.
Норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS пока находятся не в Украине, идет подготовка к их передаче, сообщил спикер сил Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Как рассказал он в эфире национального телемарафона #UAразом, ракеты AIM-120 AMRAAM-ER для NASAMS – американского производства.
"Безусловно, нам будут необходимы эти ракеты, когда придут эти системы. Пока что они не у нас. Пока что идет подготовка к передаче. Соответственно, уже принято решение правительством Норвегии. Ожидаем, речь идет о двух батареях", – сказал представитель ВСУ.
Как сообщалось, в понедельник президент США Джозеф Байден санкционировал дополнительный пакет помощи на сумму до $1 млрд для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Среди прочего пакет включит в себя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
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ЗРК NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.
Состав
Основная тактическая единица ЗРК NASAMS — батарея. В её состав входят три огневых взвода. Состоит из 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоэлектронный комплекс наведения NTAS.
Дальность поражения, в зависимости от использованных ракет, может составлять от 20 до 180 км (в км) ЗРК NASAMS — 20 (ракетой AMRAAM ER — 40)
Дальность поражения авиационных версий ракет:
- AIM-120A/B: 55-75
- AIM-120C-5: 105
- AIM-120C-7: 120
- AIM-120D: 180
- Высота поражения: до 21 км.
- Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85
- Скорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000.
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