Защита от российских ракет: в ВСУ рассказали о новых дальнобойных ЗРК NASAMS

ЗРК NASAMS / kongsberg.com

Норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS пока находятся не в Украине, идет подготовка к их передаче, сообщил спикер сил Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как рассказал он в эфире национального телемарафона #UAразом, ракеты AIM-120 AMRAAM-ER для NASAMS – американского производства.

"Безусловно, нам будут необходимы эти ракеты, когда придут эти системы. Пока что они не у нас. Пока что идет подготовка к передаче. Соответственно, уже принято решение правительством Норвегии. Ожидаем, речь идет о двух батареях", – сказал представитель ВСУ.

Как сообщалось, в понедельник президент США Джозеф Байден санкционировал дополнительный пакет помощи на сумму до $1 млрд для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Среди прочего пакет включит в себя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

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ЗРК NASAMS

Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.

Состав

Основная тактическая единица ЗРК NASAMS — батарея. В её состав входят три огневых взвода. Состоит из 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоэлектронный комплекс наведения NTAS.

Дальность поражения, в зависимости от использованных ракет, может составлять от 20 до 180 км (в км) ЗРК NASAMS — 20 (ракетой AMRAAM ER — 40)

Дальность поражения авиационных версий ракет:

AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180

Высота поражения: до 21 км.

Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85

Скорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000.

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