США выделят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн – Reuters

В Белом доме могут официально объявить о новой военной помощи Украине 19 августа / Фото Reuters

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн долларов. Как сообщает издание Reuters с ссылкой на три источника, Белый дом может официально объявить о ней уже в пятницу, 19 августа.

Как отмечается, Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия по сокращению расходов, которые позволяют президенту разрешать передачу избыточного оружия из запасов США.

В то же время собеседники журналистов отметили, что о новой помощи Киеву в Белом доме могут объявить и на следующей неделе. Они предупредили, что стоимость комплектов оружия может измениться до того, как они будут объявлены.

8 августа источники издания также рассказали, что Государственный департамент США утвердил помощь Украине на сумму $89 млн, чтобы оснастить и обучить 100 команд для обезвреживания наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов в период года. Программа будет осуществляться через подрядчиков и неправительственные организации.

Как сообщал Главред, почти два десятка бывших военных и дипломатов призывают президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS. Среди подписантов — бывшие командующие силами НАТО в Европе Филипп Бридлав и Уэсли Кларк, экс-глава военного контингента США в Европе Бен Ходжес, а также ряд бывших послов Америки в Украине и экспертов по нацбезопасности.

9 августа замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что Украина получит ЗРК малой и средней дальности NASAMS в течение нескольких месяцев.

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