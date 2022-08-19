США выделят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн – Reuters

Байден санкционирует помощь, используя свои полномочия по сокращению расходов, которые позволяют президенту разрешать передачу избыточного оружия из запасов США.
Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн долларов. Как сообщает издание Reuters с ссылкой на три источника, Белый дом может официально объявить о ней уже в пятницу, 19 августа.
Как отмечается, Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия по сокращению расходов, которые позволяют президенту разрешать передачу избыточного оружия из запасов США.
В то же время собеседники журналистов отметили, что о новой помощи Киеву в Белом доме могут объявить и на следующей неделе. Они предупредили, что стоимость комплектов оружия может измениться до того, как они будут объявлены.
8 августа источники издания также рассказали, что Государственный департамент США утвердил помощь Украине на сумму $89 млн, чтобы оснастить и обучить 100 команд для обезвреживания наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов в период года. Программа будет осуществляться через подрядчиков и неправительственные организации.
Как сообщал Главред, почти два десятка бывших военных и дипломатов призывают президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS. Среди подписантов — бывшие командующие силами НАТО в Европе Филипп Бридлав и Уэсли Кларк, экс-глава военного контингента США в Европе Бен Ходжес, а также ряд бывших послов Америки в Украине и экспертов по нацбезопасности.
9 августа замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что Украина получит ЗРК малой и средней дальности NASAMS в течение нескольких месяцев.
Другие новости:
- Шольц заговорил о новых поставках для ВСУ и оправдался за медленную помощь
- "Европейцы не воспримут победу РФ в войне": евродепутат призвала поставлять Украине больше оружия
- Украина получила 14 бронеавтомобилей IVECO LAV III от Норвегии: что о них известно