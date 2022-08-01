Украина получила новую партию мощных HIMARS - Резников

Новая партия HIMARS прибыла в Украину / коллаж фото Википедия, Генштаб ВСУ

Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.

Он поблагодарил власти США и американский народ за поддержку обороноспособности Украины.

Реактивная система залпового огня HIMARS - характеристики

М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – это американская реактивная система залпового огня на колесном шасси.

Такие системы имеют дальность стрельбы от 2 до 500 километров. Однако достижение максимальной дальности возможно только с помощью экспериментальной ракеты PrSM.

HIMARS может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Такие РСЗО предназначены для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Ранее мы сообщали о том, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ войскам РФ отыскать, где находятся HIMARS и нанести по ним удары. Минобороны дало указание на "приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что РФ отправила в Украину около 200 бойцов спецназа, которые должны охотиться на американские HIMARS. Он добавил, что в Украине начинает этап войны спецназов. Бойцы РФ постараются уничтожить HIMARS, украинский спецназ будет уничтожать российский.

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