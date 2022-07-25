Новые HIMARS, более 500 БПЛА Phoenix Ghost и боеприпасы: в США объявили о новой помощи Украине

США передают Украине еще 4 единицы HIMARS / Википедия, pixabay

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 270 миллионов долларов. Киев получит еще 4 единицы реактивных систем залпового огня HIMARS, более трех десятков тысяч боеприпасов, 580 беспилотников Phoenix Ghost, противотанковое вооружение, запчасти и другое военное оборудование.

На сайте Пентагона указано, что помощь Украине направлена на поддержку оборонного потенциала страны и обеспечение развития военных возможностей государства.

Что получит Украина

Четыре единицы ракетных систем HIMARS (теперь у ВСУ их будет 16)

Четыре командно-штабные машины

Дополнительное противотанковое вооружение

Запчасти и другое снаряжение

580 беспилотников Phoenix Ghost

36 000 патронов калибра 105 мм

Также в Минобороны США отметили высокий уровень использования ВСУ беспилотников Phoenix Ghost и подчеркнули, что благодаря этому Штаты решили закупить дополнительные единицы таких БПЛА для Украины.

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Дальнобойные ракетные системы HIMARS в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак 24 июля сделал заявление о том, что власти договорились с Западом по поводу новых поставок дальнобойной артиллерии. По словам руководителя ОП, Украина ожидает получения 25-30 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.

Журналисты The Washington Post опубликовали статью, в которой командир батальона 93 механизированной бригады ВСУ Богдан Дмитрук заявил, что после получения HIMARS некоторым батальоном удается сохранить больше жизней своих солдат. Кроме того, по его словам, войска российские оккупанты пытаются адаптироваться к новым условиям и отодвигают военную технику вглубь, чтобы вывести ее из-под удара HIMARS.Читайте такжеОккупанты в спешке латают дыры: HIMARS ударили по еще одному мосту на Херсонщине

Глава Минобороны Алексей Резников 25 июля рассказал о том, что армия Украины уничтожила уже 50 складов войск России. По словам министра, эффективные действия ВСУ разрушают логистику оккупантов и не позволяют им вести активные боевые действия.

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