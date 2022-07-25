HIMARS - убийца российских складов БП: Резников озвучил результаты работы американских РСЗО

Резников озвучил результаты работы американского РСЗО / скриншот

Украинские воины уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью поставленных США реактивных систем HIMARS.

С таким заявление выступил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Reuters.

"Это обрывает их (российские) логистические цепочки и лишает их возможности вести активные боевые действия и прикрывать вооруженные силы сильным артиллерийским обстрелом", - заявил Резников.

Напомним, что после поступления в Вооруженные силы Украины американских реактивных систем залпового огня HIMARS и их применения на фронте, число убитых и раненых бойцов ВСУ в некоторых батальонах резко уменьшилось.

Читайте такжеУ Зеленского ракеты для HIMARS назвали главным "ускорителем" победы Украины в войнеПо словам командира батальона 93-ей механизированной бригады ВСУ Богдана Дмитрука, недавно украинские силы нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS по складу ВС РФ в оккупированном Изюме Харьковской области.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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