HIMARS - убийца российских складов БП: Резников озвучил результаты работы американских РСЗО

Министр рассказал, сколько российских складов ВСУ уничтожили благодаря HIMARS.
Украинские воины уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью поставленных США реактивных систем HIMARS.
С таким заявление выступил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Reuters.
"Это обрывает их (российские) логистические цепочки и лишает их возможности вести активные боевые действия и прикрывать вооруженные силы сильным артиллерийским обстрелом", - заявил Резников.
Напомним, что после поступления в Вооруженные силы Украины американских реактивных систем залпового огня HIMARS и их применения на фронте, число убитых и раненых бойцов ВСУ в некоторых батальонах резко уменьшилось.
Читайте такжеУ Зеленского ракеты для HIMARS назвали главным "ускорителем" победы Украины в войнеПо словам командира батальона 93-ей механизированной бригады ВСУ Богдана Дмитрука, недавно украинские силы нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS по складу ВС РФ в оккупированном Изюме Харьковской области.
Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.
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