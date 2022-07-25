HIMARS меняют ход войны: обстрелы РФ сократились в 10 раз - The Washington Post

HIMARS на вооружении ВСУ / The Washington Post/Anastasia Vlasova

После поступления в Вооруженные силы Украины американских реактивных систем залпового огня HIMARS и их применения на фронте, число убитых и раненых бойцов ВСУ в некоторых батальонах резко уменьшилось.

По словам командира батальона 93-ей механизированной бригады ВСУ Богдана Дмитрука, недавно украинские силы нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS по складу ВС РФ в оккупированном Изюме Харьковской области. После этого количество российских обстрелов сократилось в десять раз, пишет The Washington Post.

Он уточнил, что только в его батальоне количество убитых и раненых резко уменьшилось по сравнению с потерями три месяца назад, когда солдаты только перебрались на этот отрезок линии фронта.

"Каждую неделю у нас примерно один парень получает сотрясение мозга. А до удара HIMARS их было около двух-трех в день из-за интенсивности обстрелов", – рассказал комбат.

По словам Дмитрука, российские силы пытаются сохранить уцелевшие снаряды после уничтожения склада боеприпасов. Кроме того, оккупанты опасаются, что артобстрелы спровоцируют удары HIMARS по их позициям.

"Они понятия не имеют, где она [пусковая установка] находится", – подчеркнул украинский военный.

Комбат ВСУ добавил, что по всей видимости, россияне пытаются адаптироваться к новым условиям, перемещая свое вооружение вглубь оккупированной территории, надеясь оказаться за пределами досягаемости HIMARS.

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HIMARS для ВСУ

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявил о том, что достигнута договоренность с союзниками относительно передачи Украине 25-30 единиц РСЗО HIMARS и MLRS.

В то же время он подчеркнул, что сейчас именно логистика доставки ракет для РСЗО является ключевым вопросом.

Как известно, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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