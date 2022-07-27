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Мощь на уровне HIMARS с ударом до 80 км: как РСЗО Mars II помогут ВСУ бить войска РФ

27 июля 2022, 12:32

Даже современные российские ЗРК С-400 не способны перехватить ракеты дальнобойной артиллерии HIMARS, Mars II и MLRS 270.

Mars 2, MLRS 270, HIMARS
Системы Mars II усилят огневую мощь армии Украины в боях с войсками России / Коллаж Бундесвер, DVIDSHUB Flickr, Википедия

В рамках военной помощи Украина получила от Германии реактивные системы залпового огня Mars II. Это ракетные установки уровня американских HIMARS и британских MLRS 270, которые позволяют поражать военные цели в тылу противника на расстоянии 80 километров. Такое оружие усилит боевую мощь ВСУ и позволит еще более эффективно наносить удары по российским военным складам, базам и командным пунктам.

В чем отличие Mars II от других ракетных систем

Реактивные системы залпового огня Mars II, по сути, представляют собой копию британских комплексов MLRS 270 и "старшим братом" американских РСЗО M142 HIMARS. В отличие от боевой единицы из США, немецкая установка по-другому двигается и выпускает большее количество ракет. В частности, у Mars гусеничное шасси, а у HIMARS контейнер для пуска установлен на грузовике с шестью колесами.

Вследствие этого немецкий Mars способен нести два контейнера по 6 ракет, всего 12. Однако если у HIMARS только один контейнер, американская установка более маневренная – она может ехать по обычной дороге, выехать на боевую позицию, выпустить ракету, и тут же отправиться обратно. Все это со скоростью 80 километров в час. В итоге накрыть HIMARS становится очень сложной задачей.

Mars II способен бить по военным целям в тылу врага

Ракетные установки Mars II, как и MLRS 270 и HIMARS, созданы для того, чтобы наносить удары по военным целям далеко во вражеском тылу. Они используются с целью поражения критически важных узлов сообщения, центров управления, аэродромов и ключевой логистики.

Читайте такжеНовые HIMARS, более 500 БПЛА Phoenix Ghost и боеприпасы: в США объявили о новой помощи УкраинеТакие РСЗО могут бить различными боеприпасами – неуправляемыми ракетами с кассетными боеприпасами, минами, "умными бомбами", управляемыми кластерными боеприпасами, управляемыми ракетами малой и средней дальности и баллистическими ракетами средней дальности. Примечательно, что в HIMARS можно поставить любой боеприпас, который также подходит и для Mars II. Причем можно сделать и наоборот.

Артиллерийские установки работают, в том числе, по аналогии с Градами и Смерчами. Они также используются для ударов по вражеским целям на относительно близком расстоянии. Для дальнобойных точечных выстрелов Mars II применяется в качестве оперативно-тактического ракетного оружия. По своим характеристикам установка мощнее боевой единицы типа Точки-У.

Mars II может бить ракетами ATACMS с дальностью от 140 до 300 км

Ключевым преимуществом реактивных систем залпового огня Mars II, HIMARS и MLRS 270 является возможность использовать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. При помощи таких ракет можно наносить удары на расстоянии от 140 до 300 километров.

Комплекс управляется при помощи универсальной системы, которая обеспечивает связь и координацию, принимая данные от средств наблюдения, и поддерживая контакт со штабом через цифровую связь Link-16. Такая связь устойчива к помехам. Компьютер может хранить большое количество готовых огневых решений и отслеживаемых целей, чтобы снизить временные затраты на реакции. Системы управления HIMARS и MLRS автоматизированы. Это означает, что управлять ими может всего один человек.

Базовые характеристики РСЗО Mars II

  • Максимальная скорость передвижения по шоссе – 64 километра в час
  • Максимальная скорость по пересеченной местности – 48 километров в час
  • Запас хода составляет 480 километров
  • Масса – 26,6 тонн
  • Число выпускаемых ракет за один раз – 12 за 60 секунд.
Характеристики РСЗО Mars 2
Характеристики РСЗО Mars 2 / АрмияИнформ

ПВО РФ не могут перехватить ракеты HIMARS, MLRS или Mars II

Преимущество ВСУ состоит в том, что у российской армии нет систем, которые могли бы перехватить ракету дальнобойной артиллерии типа HIMARS, MLRS или Mars II. Даже известный зенитно-ракетный комплекс С-400 с такой задачей не способен справиться.

Военные подразделения РФ после первых ударов по своим объектам применили максиму усилий для их защиты. Но ни одна система не сработала эффективно. Между формальными и реальными возможностями российской ПВО существует колоссальная разница. На практике все выглядит иначе.Читайте такжеВ России лживо заявили об "уничтожении базы" с HIMARS на Хмельнитчине после попытки обстрела

Также снаряды HIMARS и Mars II работают по GPS и бьют точно в цель, что позволяет избежать жертв среди мирных граждан. В этом их отличие от российских систем Смерч, Град и Ураган – они наносят удары по площадям.

Кроме того, в отличие от тех же российских реактивных систем залпового огня, западные системы не нуждаются в пуско-заряжающей установке. Они подъезжают к определенной позиции и начинают свою работу.

Смотрите видео Главред - Арестович рассказал, как HIMARS применяются на фронте

война России и Украины MLRS HIMARS Mars II
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