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Где в Украине сейчас самая сложная ситуация со светом: Зеленский назвал город

Дарья Пшеничник
6 ноября 2026, 14:56обновлено 6 ноября, 15:51
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Президент также объявил о выплате надбавок ремонтникам, привлечении ВСУ к восстановлению сетей и поставках новых боеприпасов для F-16.
Где в Украине сейчас самая сложная ситуация со светом: Зеленский назвал город
Зеленский обвинил столичные власти в провале подготовки к зиме / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Кратко:

  • Зеленский назвал Киев самым проблемным регионом после ударов
  • Президент связал кризис с невыполнением решений городскими властями
  • Германия и Испания передадут генераторы и кабели

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Президент Владимир Зеленский назвал Киев регионом с самым тяжелым положением после российских атак на энергосистему. Часть ответственности за длительные отключения электричества и перебои с водой в столице он возложил на местные власти. Об этом президент написал в своем Telegram.

Глава государства провел селекторное совещание, на котором заслушал доклады из областей, наиболее пострадавших от обстрелов. Положение столицы он выделил отдельно, назвав сразу две причины кризиса.

"Худшая ситуация - в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и проблемы очень серьезные. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и этой российской операции против украинской энергетики", - подчеркнул Зеленский.

Помимо столицы, на совещании докладывали о ситуации в Днепре, Харькове, Одессе и Одесской области, в Полтавской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Сумской и Киевской областях. От государственных и частных энергокомпаний президент требует направить на объекты дополнительные бригады и ускорить ремонтные работы.

Генераторы из Европы и доплаты для ремонтников

По словам президента, правительство предпринимает дополнительные шаги: доставку оборудования и ускорение ремонтных работ. Кроме того, во время визитов в Германию и Испанию Зеленский договорился с лидерами этих стран и компаниями о поставках генераторов, кабелей и другой необходимой техники.

Премьер-министр доложил о запуске программы ежемесячных доплат всем, кто возвращает стране свет и тепло. Речь идет об энергетиках, коммунальщиках, железнодорожниках, а также персонале объектов водоподготовки и водоснабжения.

"Важно, что для восстановления энергосети и энергообъектов задействуются определенные силы и средства ВСУ", - отметил президент.

Авиация против "шахедов" и новые боеприпасы для F-16

Главнокомандующий ВСУ и командование Воздушных сил доложили о работе боевой авиации против ударных дронов. Отдельно речь шла о группах прикрытия энергетических и инфраструктурных объектов и мобильных огневых группах.

"Готовим дополнительную поставку боеприпасов для F-16: уже есть соответствующие договоренности с нашими партнерами", - заявил Зеленский.

Премьер-министр также получил отдельные поручения относительно коммуникации с соседними государствами и работы экспортных линий солидарности.

Что будет с энергосистемой после атак РФ - мнение эксперта

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью "Главред" отметил, что удары по энергетике не являются для Украины чем-то новым.

"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены по подстанциям объединенной энергосистемы Украины. И с тех пор такие атаки с определенной регулярностью повторяются", - подчеркнул специалист.

В то же время, по словам эксперта, противник пытается нанести удар не только по энергетике, но и по логистике страны.

"Речь идет не только о попытках нанести удар по энергетическим объектам, прежде всего подстанциям, но и об ударах по транспортной системе, в частности по железной дороге", - пояснил Гончар.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью УНИАН считает, что нынешняя ситуация в целом соответствует ожиданиям энергетиков на отопительный сезон.

"Я бы не сказал, что ситуация является чрезвычайно критической. Это была еще одна атака. Она вписывается в основной сценарий, который мы ожидали на отопительный сезон", - отметил он

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключения света - новости по теме

Как сообщал Главред, 5 ноября в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Из-за этого предварительно обнародованные графики в этих регионах перестали действовать. В столице также возникли проблемы с работой метрополитена.

Энергетические эксперты оценивают риски длительных отключений электроэнергии после новых атак. По прогнозу директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в небольших городах без света могут оставаться до трех дней. Наиболее уязвимыми называют населенные пункты, которые питаются от одной подстанции.

В октябре масштабы ограничений были значительно меньше. Так, на 11 октября "Укрэнерго" прогнозировало почасовые отключения объемом от 0,5 до 1,5 очереди. Тогда они действовали только с 16:00 до 23:59.

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О личности: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим отношениям и вопросам безопасности. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank "Центр глобалистики "Стратегия XXI". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и т. д. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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