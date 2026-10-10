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Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

Виталий Кирсанов
10 октября 2026, 20:18
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В "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться на фоне продолжающихся обострений.
Отключения света в Украине 11 октября
Отключения света в Украине 11 октября / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Ограничения будут вводить в определенные периоды
  • Потребителей попросили рационально использовать электроэнергию

В Украине в воскресенье, 11 октября, будут действовать графики ограничения потребления электроэнергии. Ограничения связаны с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

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По информации компании, для промышленных потребителей и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 15:00 до 23:59.

Для всех категорий потребителей также предусмотрены графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди. Их будут применять с 16:00 до 23:59.

  • 15:00 – 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • 16:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

В "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться на фоне продолжающихся обострений.

Украинцам рекомендуют следить за актуальной информацией на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.

"Когда электроснабжение восстанавливается по графику, потребляйте его бережливо", - подчеркнули в компании.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Инфографика: Главред

В каких городах зимой может сложиться самая сложная ситуация со светом

"Главред" писал, что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, зимой сложнее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы с электричеством продлятся дольше и не ограничатся холодным периодом.

В перечень наиболее проблемных городов Рябцев включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный вариант, чем для Харькова. Согласно модели, которую он считает основной, графики будут вводиться только тогда, когда нагрузка на сеть максимальна.

Атаки на энергетику Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может достигать почти целые сутки, заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Из-за отключения напряжения от внешних источников питания в метрополитене столицы 10 октября было временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

Накануне стало известно, что Россия разработала план по уничтожению украинской энергетики. Он предполагает выведение из строя 60 ключевых объектов – от котельных в жилых кварталах до открытых распределительных устройств трех действующих атомных электростанций.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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