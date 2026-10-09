Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Свет будут отключать не круглосуточно: украинцам сообщили графики на 10 октября

Виталий Кирсанов
9 октября 2026, 18:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Энергетики призвали украинцев следить за актуальными сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения.
Украинцам сообщили графики на 10 октября
Украинцам сообщили графики на 10 октября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Ограничения будут вводить в определенные периоды
  • Потребителей попросили рационально использовать электроэнергию

В субботу, 10 октября, в некоторых регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения коснутся промышленных предприятий и бизнеса.

Об этом сообщила компания "Укрэнерго".

видео дня

По данным энергетиков, ограничения будут вводить в следующие периоды:

  • С 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
  • С 06:00 до 23:59 - почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Объем ограничений составит от одной до двух очередей.

В "Укрэнерго" пояснили, что такие меры необходимы из-за последствий российских комбинированных атак на энергетические объекты.

При этом ситуация в энергосистеме может меняться. Энергетики призвали украинцев следить за актуальными сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения - облэнерго - в своих регионах.

Кроме того, потребителей попросили рационально использовать электроэнергию в часы, когда электроснабжение восстанавливается по графику.

В каких городах зимой может сложиться самая сложная ситуация со светом

"Главред" писал, что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, зимой сложнее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы с электричеством продлятся дольше и не ограничатся холодным периодом.

В перечень наиболее проблемных городов Рябцев включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный вариант, чем для Харькова. Согласно модели, которую он считает основной, графики будут вводиться только тогда, когда нагрузка на сеть максимальна.

Отключения света - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, в Украине 9 октября в некоторых регионах будут применяться графики ограничения потребления электроэнергии. Причиной стали последствия российских ракетно-дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

В пятницу, 9 октября, из-за сложной ситуации в энергосистеме в ряде областей Украины вводили экстренные отключения света. Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщал, что вечером 8 октября российские войска атаковали Киев, в результате чего был поврежден один из важных энергетических объектов столицы.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Укрэнерго отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атакует запад Украины: в Ивано-Франковске взрывы, на Ровенщине ранены дети

РФ атакует запад Украины: в Ивано-Франковске взрывы, на Ровенщине ранены дети

19:18Украина
Свет будут отключать не круглосуточно: украинцам сообщили графики на 10 октября

Свет будут отключать не круглосуточно: украинцам сообщили графики на 10 октября

18:43Энергетика
Москва под атакой дронов: гремят взрывы, правительственные самолеты кружат в небе

Москва под атакой дронов: гремят взрывы, правительственные самолеты кружат в небе

17:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогают

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогают

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота у телевизора за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота у телевизора за 47 с

Не хлеб и не сухари: что добавить в фарш, чтобы котлеты получились в разы сочнее

Не хлеб и не сухари: что добавить в фарш, чтобы котлеты получились в разы сочнее

Ошибка с солью и температурой: почему квашеная капуста становится мягкой

Ошибка с солью и температурой: почему квашеная капуста становится мягкой

Последние новости

19:37

"Жду полицию": Ксения Мишина разбила элитное авто за 5 млн грн

19:29

Как высушить мокрые кроссовки за ночь: доступные подручные средства

19:18

РФ атакует запад Украины: в Ивано-Франковске взрывы, на Ровенщине ранены дети

19:10

Денисенко раскрыл главное условие Путина: что Трамп должен отдать России за перемириемнение

18:54

Сколько украинцев носят фамилии Путин, Невдаха, Ганьба: где они живут

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
18:53

Бунт против Путина: эксперт раскрыл, что может вывести россиян на протесты

18:49

Зачем умные люди кладут фольгу в обувь: неожиданный результат

18:43

Свет будут отключать не круглосуточно: украинцам сообщили графики на 10 октября

18:41

Тепло без лишних затрат: на какой режим радиатора нужно поставить отоплениеВидео

Реклама
18:21

Боб Дилан написал хит в 21 год: какой смысл скрыт в песне, которую знает весь мир

18:05

НКРЭКУ изменила правила отключения света за долги с 1 октября

17:52

Федорова упрекнули за "Армию роботов": пытается продать неудачный проект трёхлетней давности

17:44

Москва под атакой дронов: гремят взрывы, правительственные самолеты кружат в небе

17:27

Как избавиться от старого нагара на посуде за 15 минут: проверенный способ

17:22

Орхидеи могут не пережить зиму: что нужно сделать уже сейчас, чтобы сохранить цветы до весны

17:21

РФ начала запускать по Киеву модернизированные дроны: "Флеш" раскрыл новую угрозуФото

17:09

Жена Шайи ЛаБафа подала на развод после почти 10 лет брака

17:08

Популярная блогерша поразила реакцией на прилет в ее ЖК: "Не вздрогнула"

16:49

Универсальный кляр для мяса и рыбы из лука – готовится всего три минуты

16:20

Капуста для голубцов станет мягкой и не будет рваться: что нужно добавить в кипяток

Реклама
16:11

"У тебя квартира": жена Павлика показала недвижимость 5-летнего сына

16:11

РФ может прекратить удары по энергетике: какое условие Кремль ставит США

16:09

"Новый театр военных действий": РФ хочет расширить войну, как изменится фронт

16:04

Как правильно сказать "пайетки" на украинском — слово, которое знают не все

15:45

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вверх: появился курс валют на 12 октября

15:37

Магнитные бури на пике, колебания достигли 6-балльного уровня: прогноз активности

15:25

Что носить осенью 2026: стилистка составила капсульный гардероб из 10 вещейВидео

15:24

Киев под угрозой энергоизоляции: почему свет отключают уже сейчас и что будет зимой

15:09

Почти летние температуры вернутся в Украину в октябре: когда и где потеплеет

15:00

Удача придет откуда не ждали: какие знаки зодиака ворвутся в белую полосу

14:43

Зачем класть апельсиновые корки в унитаз: необычный лайфхак для туалета

14:29

Кофейная гуща обретет вторую жизнь: зачем её кладут в холодильник

14:13

Основателя скандального Z-канала Рыбарь задержали

13:54

"Слова забываю": Алексей Суханов перенес инсульт

13:44

Автомобиль не заводится утром: что нужно проверить в октябре

13:26

Украину зальет дождями: синоптикиня раскрыла, где ждать резкой смены погоды

13:23

Бритни Спирс появилась со взрослыми сыновьями-моделями - как они выглядят

13:13

Ошибка с солью и температурой: почему квашеная капуста становится мягкой

13:06

Обязательно ли носить черную одежду после смерти близкого: разъяснение священника

12:40

В комнате будет тепло и без отопления: простая вечерняя хитрость для осени

Реклама
12:30

"Учусь быть мамой": Витвицкая столкнулась с первыми трудностями

12:26

Счастье в одиночестве: 4 даты рождения, которым не нужна вторая половинка

12:20

Хитрий трюк садоводов: как правильно сажать чеснок осенью

12:06

Плесень больше не испортит стены и окна: что нужно срочно сменить осенью

12:04

Тест на IQ: нужно найти клевер среди цветов за 9 секунд

11:50

ВСУ контратакуют и срывают ключевой замысел РФ на Донетчине: в ISW раскрыли детали

11:44

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Тельцам — любовь, Стрельцам — перезагрузка

11:43

Китайский гороскоп на завтра, 10 октября: Тиграм - интерес, Крысам - расчистка

11:31

Когда сажать озимый чеснок осенью: садовод назвала идеальное время и глубину

11:28

Горшок без дренажа: как просверлить отверстие и не расколоть керамику

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять