Свет будут отключать не круглосуточно: украинцам сообщили графики на 10 октября

Энергетики призвали украинцев следить за актуальными сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения.

https://glavred.info/energy/svet-budut-otklyuchat-ne-kruglosutochno-ukraincam-soobshchili-grafiki-na-10-oktyabrya-10802918.html Ссылка скопирована

Украинцам сообщили графики на 10 октября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Ограничения будут вводить в определенные периоды

Потребителей попросили рационально использовать электроэнергию

В субботу, 10 октября, в некоторых регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения коснутся промышленных предприятий и бизнеса.

Об этом сообщила компания "Укрэнерго".

видео дня

По данным энергетиков, ограничения будут вводить в следующие периоды:

С 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

С 06:00 до 23:59 - почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Объем ограничений составит от одной до двух очередей.

В "Укрэнерго" пояснили, что такие меры необходимы из-за последствий российских комбинированных атак на энергетические объекты.

При этом ситуация в энергосистеме может меняться. Энергетики призвали украинцев следить за актуальными сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения - облэнерго - в своих регионах.

Кроме того, потребителей попросили рационально использовать электроэнергию в часы, когда электроснабжение восстанавливается по графику.

В каких городах зимой может сложиться самая сложная ситуация со светом

"Главред" писал, что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, зимой сложнее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы с электричеством продлятся дольше и не ограничатся холодным периодом.

В перечень наиболее проблемных городов Рябцев включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный вариант, чем для Харькова. Согласно модели, которую он считает основной, графики будут вводиться только тогда, когда нагрузка на сеть максимальна.

Отключения света - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, в Украине 9 октября в некоторых регионах будут применяться графики ограничения потребления электроэнергии. Причиной стали последствия российских ракетно-дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

В пятницу, 9 октября, из-за сложной ситуации в энергосистеме в ряде областей Украины вводили экстренные отключения света. Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщал, что вечером 8 октября российские войска атаковали Киев, в результате чего был поврежден один из важных энергетических объектов столицы.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред