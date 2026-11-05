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Метро в Киеве не работает, графики отключений света отменены в четырех регионах

Анна Ярославская
5 ноября 2026, 12:33обновлено 5 ноября, 13:06
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В Киеве, на Житомирщине и Черниговщине, а также в Черкасской области введены аварийные обесточивания.
​ Укрэнерго дало команду на экстренные отключения в Киеве
​ Укрэнерго дало команду на экстренные отключения в Киеве / Коллаж: Главред, фото: t.me/dtek_ua, УНИАН ​

Главное из заявления Укрэнерго:

  • В Киеве и четырех областях действуют аварийные отключения света
  • Причина отключений - последствия российских обстрелов
  • Аварийные отключения отменят после стабилизации сети
  • Потребителям советуют следить за сообщениями облэнерго

В Киеве и четырех областях (Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской) ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме после российских обстрелов. Ранее обнародованные графики отключений в этих регионах временно не действуют, сообщает Укрэнерго. В столице начались проблемы с работой метрополитена.

Когда свет вернется по привычному расписанию, не уточняется.

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"Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - подчеркнули в Укрэнерго.

Ситуация со светом в Киеве

В Киеве обесточивания затронули часть Святошинского, Шевченковского и Подольского районов. Утром 5 ноября экстренные отключения там применили по команде Укрэнерго, сообщает ДТЭК.

Такой же режим введен и на Киевщине, об этом компания сообщила отдельно. В ДТЭК напомнили, что на время таких обесточиваний почасовые графики не применяются, поэтому ориентироваться на них потребителям не стоит.

Укрэнерго называет эти меры аварийными, а ДТЭК экстренными. В обоих случаях речь идет об отключениях вне графиков по команде системного оператора.

Проблемы с работой метро

В 12:21 в Киевской городской администрации сообщили об изменениях в работе метрополитена.

"Движение поездов на "красной" линии временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания", - говорится в сообщении.

Синяя и зеленая линии работают в обычном режиме.

О возобновлении работы подземки обещают сообщить дополнительно.

Обновлено. В 13:01 в КГГА сообщили, что движение поездов на "красной" линии метро возобновлено. Интервал движения – 9 минут.

"В то же время из-за резкого колебания напряжения от внешних источников питания на линиях метрополитена возможна временная приостановка движения или увеличение интервалов между поездами. После стабилизации работы системы внешнего электроснабжения движение поездов будет восстанавливаться. Оперативную информацию транслируют работники на платформах станций метро", - говорится в сообщении.

Ситуация может измениться

Прогнозов относительно продолжительности обесточиваний энергетики не дают и просят потребителей ориентироваться только на официальную информацию.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона", - призвали в Укрэнерго.

ДТЭК, в свою очередь, пообещал оперативно сообщать об изменениях в своем Telegram-канале.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергообъектам Украины - новости

Как писал Главред, 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации с ликвидацией последствий ударов страны-агрессора России и восстановлением электроснабжения. По его словам, российские обстрелы продолжаются практически ежедневно, и так же круглосуточно ведутся работы по восстановлению энергетики.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в столице остается чрезвычайно сложной из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак, что привело к экстренным отключениям света, перебоям с водоснабжением и движением общественного электротранспорта. По его словам, в последние дни в результате российских атак были повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Кроме того, повреждения получили объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране.

в ночь на 4 ноября в результате попадания вражеского беспилотника в Тернопольском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

3 ноября в Житомире прогремели взрывы, после чего в городе полностью пропало электроснабжение.

Накануне российские войска атаковали тремя беспилотниками подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции. Удар по объекту энергетической инфраструктуры создает угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы.

  • Наслідки атак РФ на енергетику 3 листопада
    Наслідки атак РФ на енергетику 3 листопада Фото: ДТЕК
  • Наслідки атак РФ на енергетику 3 листопада
    Наслідки атак РФ на енергетику 3 листопада Фото: ДТЕК
  • Наслідки атак РФ на енергетику 3 листопада
    Наслідки атак РФ на енергетику 3 листопада Фото: ДТЕК
  • Наслідки атак РФ на енергетику 3 листопада
    Наслідки атак РФ на енергетику 3 листопада Фото: ДТЕК
  • Наслідки атак РФ на енергетику 3 листопада
    Наслідки атак РФ на енергетику 3 листопада Фото: ДТЕК

Каким регионам Украины грозит самая сложная зима

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, последствия российских ударов ощущаются в разных регионах неравномерно. Киев после атак не оказался в самом сложном положении. Значительно больше проблем с электроснабжением могут возникнуть в прифронтовых областях.

Речь идет прежде всего о Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Одна из причин - возможность российских войск наносить удары по региональным распределительным сетям. Такие атаки способны вызывать масштабные отключения электроэнергии в отдельных областях, даже если в целом энергосистема продолжает работать.

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О компании: Укрэнерго

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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ДТЭК Укрэнерго новости Украины энергетика отключения света
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