В Тернополе мужчина устроил стрельбу в магазине и взял заложницу: что известно

Спецназовцы КОРД задержали местного жителя 1973 года рождения, в результате стрельбы никто не пострадал.

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Что известно о стрельбе в Тернополе / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины, ua.depositphotos.com

Что произошло:

Мужчина запер управляющую магазина в служебном кабинете

Спецназовцы КОРД задержали стрелка

В результате стрельбы никто не пострадал

В Тернополе в четверг, 5 ноября, спецназовцы КОРД задержали мужчину, который запер управляющую магазина в служебном кабинете, после чего из помещения раздались два выстрела. В результате стрельбы никто не пострадал. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

О спецоперации ранее сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области. По данным правоохранителей, сообщение об инциденте в торговом заведении поступило около 11:00.

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"Спецназовцы КОРД задержали стрелка. В результате стрельбы никто не пострадал. С задержанным - местным жителем 1973 г.р. - проводятся первоочередные следственные действия", - отметили в Нацполиции.

Во время спецоперации на месте работали полицейские и все необходимые профильные службы. Правоохранители призвали горожан не приближаться к месту происшествия и выполнять требования полицейских.

Что известно об инциденте

Официально полиция не уточнила, о каком именно магазине идет речь. По неофициальной информации местных пабликов, инцидент произошел в магазине "Додому" на бульваре Данила Галицкого, а у мужчины якобы при себе была граната.

Информацию о мотивах мужчины и виде оружия, из которого он стрелял, правоохранители пока не обнародовали.

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Как сообщал Главред, в конце октября в Святошинском районе Киева конфликт между мужчинами закончился стрельбой. По данным столичной полиции, один из участников ссоры применил травматический пистолет, в результате чего один мужчина погиб. Еще одного пострадавшего госпитализировали, а стрелявшего задержали.

В начале ноября резонансный инцидент произошел в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что её офис приступил к проверке обстоятельств происшествия совместно с командованием Нацгвардии. В Национальной гвардии заявили, что будет назначено служебное расследование.

Полиция Тернопольской области в этом году расследовала и другие резонансные дела. В июне правоохранители ликвидировали преступную группу, участники которой за 17 тысяч долларов обещали оформить фиктивную инвалидность для выезда за границу. В схему, по данным полиции, входили организатор, посредник и врач-аспирант.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий защиту прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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