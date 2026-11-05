В Тернополе мужчина устроил стрельбу в магазине и взял заложницу: что известно

Что произошло:
- Мужчина запер управляющую магазина в служебном кабинете
- Спецназовцы КОРД задержали стрелка
- В результате стрельбы никто не пострадал
В Тернополе в четверг, 5 ноября, спецназовцы КОРД задержали мужчину, который запер управляющую магазина в служебном кабинете, после чего из помещения раздались два выстрела. В результате стрельбы никто не пострадал. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
О спецоперации ранее сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области. По данным правоохранителей, сообщение об инциденте в торговом заведении поступило около 11:00.
"Спецназовцы КОРД задержали стрелка. В результате стрельбы никто не пострадал. С задержанным - местным жителем 1973 г.р. - проводятся первоочередные следственные действия", - отметили в Нацполиции.
Во время спецоперации на месте работали полицейские и все необходимые профильные службы. Правоохранители призвали горожан не приближаться к месту происшествия и выполнять требования полицейских.
Что известно об инциденте
Официально полиция не уточнила, о каком именно магазине идет речь. По неофициальной информации местных пабликов, инцидент произошел в магазине "Додому" на бульваре Данила Галицкого, а у мужчины якобы при себе была граната.
Информацию о мотивах мужчины и виде оружия, из которого он стрелял, правоохранители пока не обнародовали.
Инциденты со стрельбой - последние новости по теме
Как сообщал Главред, в конце октября в Святошинском районе Киева конфликт между мужчинами закончился стрельбой. По данным столичной полиции, один из участников ссоры применил травматический пистолет, в результате чего один мужчина погиб. Еще одного пострадавшего госпитализировали, а стрелявшего задержали.
В начале ноября резонансный инцидент произошел в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что её офис приступил к проверке обстоятельств происшествия совместно с командованием Нацгвардии. В Национальной гвардии заявили, что будет назначено служебное расследование.
Полиция Тернопольской области в этом году расследовала и другие резонансные дела. В июне правоохранители ликвидировали преступную группу, участники которой за 17 тысяч долларов обещали оформить фиктивную инвалидность для выезда за границу. В схему, по данным полиции, входили организатор, посредник и врач-аспирант.
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Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий защиту прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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