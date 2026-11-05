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В Тернополе мужчина устроил стрельбу в магазине и взял заложницу: что известно

Юрий Берендий
5 ноября 2026, 12:21
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Спецназовцы КОРД задержали местного жителя 1973 года рождения, в результате стрельбы никто не пострадал.
В Тернополе мужчина устроил стрельбу в магазине и взял заложницу: что известно
Что известно о стрельбе в Тернополе / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины, ua.depositphotos.com

Что произошло:

  • Мужчина запер управляющую магазина в служебном кабинете
  • Спецназовцы КОРД задержали стрелка
  • В результате стрельбы никто не пострадал

В Тернополе в четверг, 5 ноября, спецназовцы КОРД задержали мужчину, который запер управляющую магазина в служебном кабинете, после чего из помещения раздались два выстрела. В результате стрельбы никто не пострадал. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

О спецоперации ранее сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области. По данным правоохранителей, сообщение об инциденте в торговом заведении поступило около 11:00.

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"Спецназовцы КОРД задержали стрелка. В результате стрельбы никто не пострадал. С задержанным - местным жителем 1973 г.р. - проводятся первоочередные следственные действия", - отметили в Нацполиции.

Во время спецоперации на месте работали полицейские и все необходимые профильные службы. Правоохранители призвали горожан не приближаться к месту происшествия и выполнять требования полицейских.

  • В Тернополе задержан стрелок, который взял в заложники женщину
    В Тернополе задержан стрелок, который взял в заложники женщину Фото: Национальная полиция Украины
  • В Тернополе задержан стрелок, который взял в заложники женщину
    В Тернополе задержан стрелок, который взял в заложники женщину Фото: Национальная полиция Украины
  • В Тернополе задержан стрелок, который взял в заложники женщину
    В Тернополе задержан стрелок, который взял в заложники женщину Фото: Национальная полиция Украины

Что известно об инциденте

Официально полиция не уточнила, о каком именно магазине идет речь. По неофициальной информации местных пабликов, инцидент произошел в магазине "Додому" на бульваре Данила Галицкого, а у мужчины якобы при себе была граната.

Информацию о мотивах мужчины и виде оружия, из которого он стрелял, правоохранители пока не обнародовали.

Инциденты со стрельбой - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в конце октября в Святошинском районе Киева конфликт между мужчинами закончился стрельбой. По данным столичной полиции, один из участников ссоры применил травматический пистолет, в результате чего один мужчина погиб. Еще одного пострадавшего госпитализировали, а стрелявшего задержали.

В начале ноября резонансный инцидент произошел в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что её офис приступил к проверке обстоятельств происшествия совместно с командованием Нацгвардии. В Национальной гвардии заявили, что будет назначено служебное расследование.

Полиция Тернопольской области в этом году расследовала и другие резонансные дела. В июне правоохранители ликвидировали преступную группу, участники которой за 17 тысяч долларов обещали оформить фиктивную инвалидность для выезда за границу. В схему, по данным полиции, входили организатор, посредник и врач-аспирант.

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Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий защиту прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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