Выезд за границу за 17 тысяч долларов: на Тернопольщине выявили масштабную схему

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.

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Схема с фиктивной инвалидностью в Тернопольской области / коллаж: Главред, фото: tp.npu.gov.ua

Кратко:

В Тернопольской области раскрыли схему с фиктивной инвалидностью

За услуги по выезду за границу участники схемы требовали 17 тысяч долларов

Троих фигурантов задержали во время передачи взятки

В Тернопольской области правоохранители ликвидировали преступную группу, участники которой за 17 тысяч долларов обещали оформить фиктивную инвалидность, чтобы военнообязанные мужчины могли легально выехать из Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Отмечается, что в схему входили три человека: организатор, который искал клиентов и распределял деньги; посредник, ответственный за транспортировку и нелегальное пересечение границы; и врач-аспирант, который готовил медицинские документы и координировал прохождение "лечения" для получения инвалидности.

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"Правоохранители установили, что за свои услуги фигуранты требовали от одного из клиентов 17 тысяч долларов США. За эти средства они обещали организовать оформление инвалидности путем воздействия на соответствующих должностных лиц", — говорится в сообщении.

Группу разоблачили в момент передачи второй части взятки — после того, как один из клиентов уже заплатил аванс в 5 тысяч долларов. Следователи полиции и сотрудники СБУ задержали фигурантов на месте.

"В ходе досудебного расследования правоохранители совместно с бойцами спецподразделения КОРД провели семь санкционированных обысков по местам проживания подозреваемых, в их автомобилях и на рабочих местах", — добавили правоохранители.

Всем трем участникам сообщено о подозрении по статьям о незаконной переправке через границу и злоупотреблении влиянием по предварительному сговору.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 665 600 гривен. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Реформа ТЦК и СП в Украине

Премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что реформа территориальных центров комплектования состоится только после введения изменений в сфере военной службы, в частности относительно размера денежного обеспечения и сроков прохождения службы.

По ее словам, Министерство обороны уже работает над соответствующими законодательными изменениями, которые должны обновить правила прохождения военной службы.

"Мы действительно работаем над реформой ТЦК. Вы сказали, что ни одна европейская страна не знает, что такое бусификация, не знает, что такое ТЦК, к счастью для них, потому что они не знают, что такое война. Этой сложной реформе будет предшествовать реформа оплаты труда. Это первое, над чем сейчас работает министр обороны. Далее – это контракты для пехоты и штурмовиков, далее – изменения сроков службы. И далее – реформа ТЦК, самая сложная реформа", – рассказала она.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Тернополь - последние новости

Как сообщал Главред, в Тернопольской области псевдоволонтера подозревают в мошенническом вымогательстве четырех тысяч долларов у матери пропавшего без вести военнослужащего на лечение ее сына. Фигурант неоднократно был судим за имущественные преступления и кражи.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что в Тернопольском ТЦК и СП содержатся люди с психическими расстройствами и инвалидностью. Пятерых из них уже удалось освободить.

Кроме того, в Тернопольской области сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили подполковника, который пообещал своей знакомой за деньги помочь повлиять на членов ВЛК и перевести ее мобилизованного отца из боевой части в тыл.

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Об источнике: полиция Тернопольской области Главное управление Национальной полиции Украины в Тернопольской области — территориальный орган исполнительной власти в Тернопольской области, входит в систему Министерства внутренних дел Украины. Подчиняется Национальной полиции Украины. Основными задачами ведомства являются обеспечение безопасности, прав и свобод граждан, пресечение и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка, пишет Википедия.

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