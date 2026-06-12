Пьяный сотрудник и удержание людей с инвалидностью: скандал в Тернопольском ТЦК

Лубинец рассказал, что в ТЦК удерживали около 28 человек.

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Скандал в Тернопольском ТЦК / коллаж: Главред, фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Ключевые тезисы:

В Тернопольском ТЦК находились люди с инвалидностью и психическими расстройствами

Команда омбудсмена добилась их освобождения

Часть задержанных заявила о нарушении прав

В Тернопольском ТЦК и СП удерживаются люди с психическими расстройствами и инвалидностью. Пятерых из них уже удалось освободить. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Только что мои представители вернулись с мониторингового визита в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП. Это очередная ситуация, которая показывает: реформа мобилизации нужна не завтра и не сегодня — она была нужна еще вчера", — написал он. видео дня

Благодаря вмешательству команды омбудсмена были немедленно освобождены 5 человек, не подлежащих мобилизации.

Отмечается, что во время визита в место, где находились мобилизованные, на тот момент содержалось около 28 человек. Из них 17 письменно обратились к омбудсмену с жалобами на возможные нарушения их прав.

"То, что мы увидели, возмущает: надзиратель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму", — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, во время общения тет-а-тет люди рассказали о возможных нарушениях во время мобилизации, ненадлежащем оформлении документов, а также несоблюдении требований при прохождении ВЛК.

Он добавил, что все изложенные факты задокументированы, о них уже сообщено руководству.

Лубинец также рассказал, что среди тех, кого освободили после проверки, — мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, двое людей с психическими расстройствами, а также двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста осталось около полугода.

"По результатам проверки официально подготовил соответствующие меры для устранения выявленных нарушений и недопущения подобных случаев в будущем", — подытожил омбудсмен.

Людей удерживали в ТЦК / фото: facebook.com/dmytro.lubinets

ТЦК могут расформировать

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Соломия Бобровская заявляла, что в Украине могут расформировать ТЦК и СП.

По ее словам, Министерство обороны не хочет видеть эту структуру в том виде, в каком она существует сегодня.

"Команда Михаила (Федорова, министра обороны Украины — ред.) точно понимает, что они больше в такой форме ТЦК не хотят видеть... Подход брать всех подряд на улицах, у части людей были отсрочки или бронирования, но у них заламывали руки в автобусе — это должно прекратиться", — подчеркнула она.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика: Главред

ТЦК — последние новости

Как сообщал Главред, в Черкасской области конфликт между работниками РТЦК и местными предпринимателями завершился стрельбой и привлечением полиции. По факту открыто уголовное производство, а в областном ТЦК продолжается служебное расследование инцидента.

В Национальной полиции Черкасской области также опровергли сообщения о якобы наборе несовершеннолетних на летнюю практику в ТЦК и СП. Правоохранители подчеркнули, что привлечение школьников к службе не происходит, и призвали не распространять дезинформацию.

В Тернополе правоохранители расследуют смерть мужчины, тело которого нашли в помещении одного из территориальных центров комплектования. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) — украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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