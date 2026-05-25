Раздался выстрел: мужчина наложил на себя руки в здании ТЦК, детали инцидента

Мужчина зашел в туалет, а затем там раздался выстрел.

Мужчина покончил с собой в здании ТЦК / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В тернопольском ТЦК нашли мертвым 46-летнего мужчину

Полиция расследует дело как самоубийство

Обстоятельства инцидента устанавливаются

В Тернополе правоохранители расследуют смерть мужчины, тело которого нашли в помещении одного из территориальных центров комплектования. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Известно, что погибшим оказался 46-летний житель Тернополя. По информации следствия, 23 мая мужчину доставили в ТЦК, чтобы уточнить военно-учетные данные.

Мужчина находился в помещении ТЦК и СП. Впоследствии он зашел в туалет, где, по предварительным данным, совершил самоубийство с помощью огнестрельного оружия.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой к квалификации "самоубийство". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

Позже руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко опубликовал видео с камер видеонаблюдения в здании ТЦК.

На кадрах видно, как гражданин вошел в помещение, оставил пакет и отошел к туалету. Через несколько минут там раздался выстрел.

"Во время осмотра места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства. Одна из версий, которую проверяют, — пистолет мог быть в рюкзаке мужчины. На момент осмотра места происшествия в туалете рюкзак был открыт, вещи из него — вынуты", — написал Зюбаненко.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК.

По его словам, ТЦК могут переименовать в "Офис резерва", а некоторые его функции, в частности проверку документов и патрулирование, передать полиции.

Он подчеркнул, что ни одно из этих предложений пока не утверждено окончательно.

Как сообщал Главред, в Киеве между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и ветераном войны Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация. Командование Сухопутных войск заявило, что представители ТЦК и СП Шевченковского района Киева, виновные в инциденте, будут переведены в боевые подразделения.

9 мая группа неизвестных лиц пыталась проникнуть в Хустский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области. Нападавшие игнорировали законные требования военных и пытались силой прорваться на территорию объекта.

30 апреля в городе Белая Церковь Киевской области прогремел взрыв вблизи местного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Местный житель бросил в сторону здания гранату.

Главное управление Национальной полиции Украины в Тернопольской области — территориальный орган исполнительной власти в Тернопольской области, входит в систему Министерства внутренних дел Украины. Подчиняется Национальной полиции Украины. Основными задачами ведомства являются обеспечение безопасности, прав и свобод граждан, пресечение и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка, пишет Википедия.

