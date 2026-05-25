Раздался выстрел: мужчина наложил на себя руки в здании ТЦК, детали инцидента

Кратко:
- В тернопольском ТЦК нашли мертвым 46-летнего мужчину
- Полиция расследует дело как самоубийство
- Обстоятельства инцидента устанавливаются
В Тернополе правоохранители расследуют смерть мужчины, тело которого нашли в помещении одного из территориальных центров комплектования. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.
Известно, что погибшим оказался 46-летний житель Тернополя. По информации следствия, 23 мая мужчину доставили в ТЦК, чтобы уточнить военно-учетные данные.
Мужчина находился в помещении ТЦК и СП. Впоследствии он зашел в туалет, где, по предварительным данным, совершил самоубийство с помощью огнестрельного оружия.
"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой к квалификации "самоубийство". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.
Позже руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко опубликовал видео с камер видеонаблюдения в здании ТЦК.
На кадрах видно, как гражданин вошел в помещение, оставил пакет и отошел к туалету. Через несколько минут там раздался выстрел.
"Во время осмотра места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства. Одна из версий, которую проверяют, — пистолет мог быть в рюкзаке мужчины. На момент осмотра места происшествия в туалете рюкзак был открыт, вещи из него — вынуты", — написал Зюбаненко.
Функции ТЦК могут разделить
Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК.
По его словам, ТЦК могут переименовать в "Офис резерва", а некоторые его функции, в частности проверку документов и патрулирование, передать полиции.
Он подчеркнул, что ни одно из этих предложений пока не утверждено окончательно.
ТЦК — последние новости
Как сообщал Главред, в Киеве между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и ветераном войны Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация. Командование Сухопутных войск заявило, что представители ТЦК и СП Шевченковского района Киева, виновные в инциденте, будут переведены в боевые подразделения.
9 мая группа неизвестных лиц пыталась проникнуть в Хустский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области. Нападавшие игнорировали законные требования военных и пытались силой прорваться на территорию объекта.
30 апреля в городе Белая Церковь Киевской области прогремел взрыв вблизи местного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Местный житель бросил в сторону здания гранату.
