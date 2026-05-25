Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Налетят сильные дожди: какие регионы будут "плавать"

Ангелина Подвысоцкая
25 мая 2026, 04:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +12 градусов.
погода, дождь
Прогноз погоды в Украине на 25 мая / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 25 мая
  • Где температура воздуха поднимется до +29 градусов
  • В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 25 мая будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

погода 25 мая
Прогноз погоды в Украине на 25 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко также предупредила, что в понедельник, 25 мая, Украину пересечет холодный атмосферный фронт. Небольшие дожди будут на территории западных и северных областей. Вечером дожди будут также в центральных и южных регионах.

видео дня

Ночью температура воздуха опустится до 11-17 градусов тепла. Днем будет 21-25 градусов тепла. Теплее всего будет на юге — 24-28 градусов тепла.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О личности: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 25 мая

В Украине 25 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в северо-восточных, восточных, южных, Днепропетровской областях и в Карпатах. Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, в Закарпатье и на юге страны до 29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +26

По данным meteoprog, 25 мая в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +15...+26 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха опустится до +12...+20 градусов.

погода 25 мая
Прогноз погоды в Украине 25 мая / фото: meteoprog

Погода 25 мая в Киеве

В Киеве 25 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°", — сообщает Укргидрометцентр.

погода в Украине
Прогноз погоды в Украине 25 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 23 мая будет местами жаркой, но дождливой. Объявлено штормовое предупреждение в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях — I уровень опасности.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной. На выходных ожидаются грозовые ливни, местами даже с градом.

Синоптик Иван Семилит заявил, что в ближайшие дни в Украину придет ощутимое похолодание, а до начала лета погода останется нестабильной. Он отметил, что 27 мая в большинство областей Украины придет новый атмосферный фронт с севера, который принесет кратковременные дожди и грозы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Налетят сильные дожди: какие регионы будут "плавать"

Налетят сильные дожди: какие регионы будут "плавать"

04:37Синоптик
Все в дыму, есть пострадавшие: кадры с первыми минутами после атаки на Киев

Все в дыму, есть пострадавшие: кадры с первыми минутами после атаки на Киев

04:10Война
Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

22:46Война
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый гороскоп на неделю: Львам — новый бюджет, Девам — баланс в расходах

Финансовый гороскоп на неделю: Львам — новый бюджет, Девам — баланс в расходах

Китайский гороскоп на завтра, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

Китайский гороскоп на завтра, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

Гороскоп на завтра, 25 мая: Стрельцам — обида, Львам — перемены

Гороскоп на завтра, 25 мая: Стрельцам — обида, Львам — перемены

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Гороскоп на неделю: Овнам — успех в работе, а Тельцам — прибыль и повышение

Гороскоп на неделю: Овнам — успех в работе, а Тельцам — прибыль и повышение

Последние новости

06:55

Пять стран заблокировали план НАТО по предоставлению Киеву дополнительной военной помощи - СМИ

05:11

Не случайность: почему те самые металлические гаражи из СССР почти все были коричневые

04:56

Привлечете достаток: в какие дни можно и нельзя убиратьсяВидео

04:53

С какого возраста ребенку можно давать смартфон: многие родители не знают

04:37

Налетят сильные дожди: какие регионы будут "плавать"

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
04:10

Все в дыму, есть пострадавшие: кадры с первыми минутами после атаки на КиевВидео

03:01

Зачем на таблетках есть линия посередине — миф о дизайне или важная функция

02:05

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

24 мая, воскресенье
23:30

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

Реклама
23:05

США и Китай входят в фазу экономического развода: Кущ дал тревожный прогнозмнение

22:46

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

21:44

В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

21:07

Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

20:31

Львовскому блогеру запретили въезд в Польшу на 5 лет: появилась его реакцияВидео

19:41

Известна точная дата похолодания: когда резко упадет температура воздуха

19:06

Украинский эксперт по гостиничному бизнесу внедряет в США кризисные методики для Airbnb и Booking.com

19:03

Как сказать по-украински "не заморачивайся" — правильный вариант знают не всеВидео

18:21

5 вещей, которых у аккуратных людей никогда не бывает в ваннойВидео

18:05

"Через влиятельных друзей": Соловий призналась, от кого ее спас Вакарчук

17:52

Венгрия сделала неожиданное заявление об атаке России на Киев

Реклама
17:42

Макрон впервые с 2022 года позвонил Лукашенко — о чем говорили

17:31

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

17:08

Что носить в офис летом 2026: 5 трендовых блузок и рубашек для деловых луковВидео

17:08

Крыжовник согнется от плодов: что нужно подсыпать под кустВидео

16:54

Температура опустится до +3: Украину накроет сильное похолодание

16:52

Цены упали ниже 200 гривен: в Украине стремительно дешевеет популярная ягода

16:16

Гарантированно спасет лук от стрелкования: чем достаточно посыпать междурядья

16:11

Дело не в дефиците краски: почему в СССР было так мало черных автомобилей

16:05

"Не может ходить": истощенная Онопко появилась в Каннах с помощью россиянкиВидео

15:36

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар: СБУ разнесла ключевую нефтестанцию ​​РФ

15:19

РФ атакует вторые сутки подряд: в ГСЧС показали последствия удара по ПолтавщинеФото

15:17

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

14:56

Любовный гороскоп с 25 по 31 мая: Овнам — страсть, а Тельцам — спокойствие

14:49

Результат боя Усик Верховен хотят отменить: Александр уже нашел 2 новых соперниковВидео

14:16

"Ссоримся": Гросу после родов решилась на откровения о браке

13:53

Огурцы начнут давать огромный урожай: что нужно сделать как можно скорее

13:47

Финансовый гороскоп на неделю: Львам — новый бюджет, Девам — баланс в расходах

13:27

Разбитое сердце: София Ротару прервала молчание после удара РФ по Киеву

13:22

На радость украинцев: что будет с курсом доллара и евро до конца мая

12:59

Нужно всего одно средство: как очистить стиральную машину от грязи

Реклама
12:53

Таро-гороскоп на неделю: Овнам — успех в делах, а Козерогам — лишние переживания

12:32

Китайский гороскоп на завтра, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

12:26

Никакие не "орел и решка": как правильно назвать стороны монеты на украинском

12:03

"Все объекты поражены": после удара "Орешника" в Белой Церкви горели три гаража

11:53

Почти 700 вражеских целей: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

11:51

Гороскоп на неделю: Овнам — успех в работе, а Тельцам — прибыль и повышение

11:13

"Саня, не играй": роскошная жена Усика эмоционально поддержала боксера во время бояВидео

10:44

Почему нельзя рассказывать сны до полудня — народные приметы

10:34

"Реально неадекваты": Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви

10:32

Действительно ли РФ ударила "Орешником" по Белой Церкви: в Воздушных силах ответили

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять