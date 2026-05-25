Налетят сильные дожди: какие регионы будут "плавать"

Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 мая

Погода в Украине 25 мая будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 мая

Синоптик Наталья Диденко также предупредила, что в понедельник, 25 мая, Украину пересечет холодный атмосферный фронт. Небольшие дожди будут на территории западных и северных областей. Вечером дожди будут также в центральных и южных регионах.

Ночью температура воздуха опустится до 11-17 градусов тепла. Днем будет 21-25 градусов тепла. Теплее всего будет на юге — 24-28 градусов тепла.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 25 мая

В Украине 25 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в северо-восточных, восточных, южных, Днепропетровской областях и в Карпатах. Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, в Закарпатье и на юге страны до 29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +26

По данным meteoprog, 25 мая в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +15...+26 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха опустится до +12...+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине 25 мая

Погода 25 мая в Киеве

В Киеве 25 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°", — сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 23 мая будет местами жаркой, но дождливой. Объявлено штормовое предупреждение в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях — I уровень опасности.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной. На выходных ожидаются грозовые ливни, местами даже с градом.

Синоптик Иван Семилит заявил, что в ближайшие дни в Украину придет ощутимое похолодание, а до начала лета погода останется нестабильной. Он отметил, что 27 мая в большинство областей Украины придет новый атмосферный фронт с севера, который принесет кратковременные дожди и грозы.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

