Почти 700 вражеских целей: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

Анна Косик
24 мая 2026, 11:53
Хотя эта атака не стала рекордной по количеству запущенных ракет, ПВО пришлось нелегко.
нападение на Киев
Украина пережила тяжелый удар этой ночью / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, ГСЧС Черкасской области

Что сообщили в ВС:

  • Почти 700 воздушных целей РФ атаковали Украину
  • Большинство дронов и ракет силам ПВО удалось сбить
  • Достигли ли 19 российских ракет целей, в настоящее время устанавливается

С 18:00 23 мая до утра 24 мая страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину. Во время комбинированного удара враг применял ударные беспилотники, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Как сообщили в Воздушных Силах ВС Украины, основным направлением удара этой ночью был Киев. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА различных типов, среди которых была и баллистическая ракета средней дальности, запущенная из Капустиного Яра (Орешник).

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
РС-26 Рубеж / Инфографика: Главред

"По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 604 цели – 55 ракет и 549 беспилотников различных типов: 11 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 44 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр, 549 вражеских БПЛА различных типов", — говорится в сообщении.

Статистика воздушных сил
Статистика Воздушных Сил / фото: t.me/kpszsu

Кроме того, в Воздушных Силах заявили, что 19 российских ракет, вероятно, не достигли целей. В настоящее время эта информация уточняется, возможные места падения устанавливаются.

"По предварительной информации, по состоянию на 09:30 зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА в 54 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 23 локациях", - добавили в ВС.

Какова цель массированных обстрелов крупных городов Украины — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, РФ может усилить атаки на Сумы, Чернигов или Запорожье. Вместе с тем эксперт отметил, что у России сейчас, вероятно, не хватает ресурсов для массированных одновременных ударов по нескольким городам.

Поэтому россиянам приходится выбирать, куда наносить удары во время будущих массированных атак. Обычно главной целью является один крупный город, как это произошло и сегодня, 24 мая.

Удар РФ по Украине 24 мая — последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам Владимира Зеленского, враг запустил три ракеты по объекту водоснабжения, сжег рынок, повредил десятки жилых домов.

Ранее Юрий Игнат заявил, что Россия применила в Киевской области баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Орешник" — удар пришелся по району Белой Церкви во время ночной атаки 24 мая.

Накануне стало известно, что в Черкассах вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом. В результате возник пожар в квартирах с 5 по 9 этажи. Его уже ликвидировали.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

