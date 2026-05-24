РФ запустила "Орешник" по Киевщине и ударила по многоэтажке в Черкассах

Анна Косик
24 мая 2026, 08:37обновлено 24 мая, 09:44
В результате атаки нанесен значительный ущерб, работы по ликвидации последствий продолжаются.
ночная атака 24 мая
Враг атаковал несколько областей Украины этой ночью / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Черкасской области, ГСЧС Киевской области

Кратко:

  • В Киевской области в результате атаки РФ пострадали все районы
  • В Черкассах враг нанес удар по жилому многоэтажному дому
  • В Одесской области атакована гражданская инфраструктура

Ночью 24 мая страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину ударными дронами, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами. Последствия обстрела спасатели ликвидируют в нескольких областях.

Киевская область

Об обстреле Киевской области этой ночью сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.

По его данным, в результате ночного обстрела Киевской области есть пострадавшие: в Фастовском районе в больницу госпитализированы две женщины, а в Бучанском районе медики оказали помощь на месте пострадавшему мужчине.

  • Последствия атаки на Киевскую область 24 мая
    Последствия атаки на Киевскую область 24 мая фото: t.me/dsns_telegram
Также в области фиксируют последствия атаки РФ во всех районах. Повреждены частные дома и многоэтажка в Фастовском районе. В Бучанском пострадали предприятие, складские помещения, многоэтажный дом и три частных дома.

"В Обуховском и Броварском районах повреждены частные дома. В Белоцерковском районе — территория гаражного кооператива. В Вышгородском — частный дом и многоэтажка. В Бориспольском районе повреждены хозяйственные помещения", — добавил глава ОВА.

В Сети также распространили видео, якобы удара "Орешника" по Белой Церкви. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил, что россияне запустили ядерную ракету без ядерной БЧ, чтобы напугать украинцев и мир.

В Киевской областной прокуратуре отметили, что в настоящее время устанавливается тип вооружения, которым совершена атака по Белоцерковскому району. Прокуроры совместно с другими правоохранителями фиксируются последствия вооруженной агрессии РФ.

Видео момента вероятного удара "Орешником" по Белой Церкви смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.

Черкасская область

В Черкасской области этой ночью силы и средства ПВО и мобильные огневые группы сбили 8 ракет и 22 беспилотника врага. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

Несмотря на эффективную работу ПВО, в области есть и попадания. В Черкассах вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом. В результате возник пожар в квартирах с 5 по 9 этажи. Его уже ликвидировали.

  • Последствия атаки на Черкасскую область 24 мая
    Последствия атаки на Черкасскую область 24 мая фото: ГСЧС Черкасской области
"Имеем 11 пострадавших, двое из них – дети. Большинству помощь оказана на месте. Трое пострадавших бригадами скорой помощи доставлены в больницу. В то же время в Золотоношском районе крылатая ракета повредила недействующую ферму. Пострадавших в этом случае нет. Обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы", – добавили в ОВА.

Одесская область

Вечером 23 мая враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, по предварительным данным, в результате удара ранены девять человек.

Среди пострадавших трое детей в возрасте от 8 до 12 лет. Семеро пострадавших доставлены в больницы. Состояние одного из взрослых врачи оценивают как тяжелое, дети находятся в состоянии средней тяжести.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Россия подготовила новую тактику ударов по Украине

Главред писал, что, по словам украинского аналитика из Института науки и международной безопасности Игоря Анохина, противник уже окончательно сформировал схему ударов по Украине, которая стала новой оперативной моделью.

В 2026 году РФ как минимум 5 раз применила тактику длительных волн ракетно-дроновых атак. Кремль надеется, что такие обстрелы в течение длительного времени будут удерживать украинские города в состоянии тревоги и нарушать повседневную жизнь мирных жителей.

Российские удары по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 мая Россия массированно атаковала Киев. В результате атаки в столице возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Накануне мониторинговые каналы сообщали о пусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС, а также гиперзвуковых ракет "Кинжал". Над Киевом и областью фиксировали десятки ударных дронов.

Ранее, 23 мая, оккупационные войска РФ более суток наносили массированные удары по нефтегазовым объектам Группы "Нафтогаз" в Харьковской и Полтавской областях. Под ударом одновременно оказались несколько критически важных объектов инфраструктуры.

О личности: Николай Калашник

Николай Калашник — украинский государственный деятель. Глава Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.

Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

