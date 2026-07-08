Что нужно сделать с малиной в июле, чтобы ягоды были огромными и сладкими

Городница рассказала, как полив, обрезка и подкормка помогают получить богатый урожай малины.

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Что делать с малиной в июле - как получить крупные и сладкие ягоды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что делать с малиной в июле

Чем подкормить малину

Как ухаживать за малиной

Сезон плодоношения летней малины подходит к концу, и без срочного полива, обрезки и подкормки кусты не успеют подготовиться к следующему урожаю. Огородница, автор YouTube-канала "Жизнь бурная" Оксана Мельник подчеркивает, что несколько простых шагов по уходу в июле определяют, насколько крупными и сладкими будут ягоды следующим летом. Ремонтантные сорта в это время только вступают в пик плодоношения, поэтому требуют другого подхода.

Главред выяснил, как ухаживать за малиной в июле.

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Полив и мульчирование малины летом

В июле почва под кустами быстро пересыхает из-за жары, а поверхностная часть корневой системы не выдерживает длительного дефицита влаги.

"Полив должен быть регулярным - примерно раз в две недели по два-три ведра под куст, если вы выращиваете малину в такой форме. Корни у нее поверхностные, поэтому она очень любит мульчирование", - отметила она.

Обрезка малины после плодоношения

Кусты, уже отдавшие урожай, продолжают извлекать питательные вещества из почвы, хотя пользы растению от этого больше не приносят. Огородница объяснила, почему не стоит откладывать удаление таких побегов до осени.

"Поскольку малина плодоносит на побегах второго года, этот побег уже одревеснел, дал урожай, и его необходимо срезать, не дожидаясь осени. Потому что, во-первых, там скапливается много болезней и вредителей. Во-вторых, если мы не удалим эти ветки, которые уже отплодоносили, то молодые побеги по иерархии будут отклоняться в сторону и деформироваться", - объясняет блогерша.

Опытная огородница применяет ещё один приём, который позволяет получить вдвое больше урожая с того же участка, не расширяя посадки. По её словам, метод состоит из двух этапов, растянутых во времени.

Смотрите видео о том, как обрезать малину:

"Почему такой способ обрезки называется двойным? Потому что впервые мы обрезаем кусты сейчас, до середины июля - это так называемое прищипывание верхушки. После этого спящие почки дадут длинные боковые ветки, которые могут достигать и полутора метров. А уже следующей весной мы снова проведем прищипку, стимулируя рост этих боковых плодовых веточек. Собственно, это и есть вторая обрезка", - рассказывает Оксана Мельник.

Подкормка малины в июле

После обрезки кустам нужны ресурсы для восстановления и закладки будущего урожая. Блогерша рассказала, какие удобрения стоит вносить в этот период:

суперфосфат и калийсульфат;

суперфосфат и нейтрализованная зола;

суперфосфат и калиймаг.

Огородница также ответила на вопрос, который чаще всего получает от зрителей после предыдущих материалов об уходе за ягодными кустарниками.

"Азот нужен растениям на всех этапах их вегетации, но в разных соотношениях. Если почвы супесчаные, если прошли обильные дожди или если вы мало подкармливали свои кусты весной и летом, то тогда, конечно, азота нужно немного добавить", - убеждена она.

Защита малины от вредителей и болезней

Во время обрезки стоит внимательно осмотреть каждый стебель на наличие утолщений в нижней части - это первый признак поражения вредителями. Садовод рассказала, какие препараты подойдут для обработки кустов в этот период.

"Для таких обработок летней малины можно использовать любые препараты, которые вам удобны и привычны. Для борьбы с различными насекомыми сейчас очень уместны системные инсектициды, а также какой-нибудь фунгицид. Если вы видите, что стебель уже поражен дидимелой, то биопрепараты, к сожалению, не помогут", - предупреждает эксперт.

Уход за ремонтантной малиной

Ремонтантные сорта живут по другому календарю и именно сейчас выходят на пик сезона. Уход за ними существенно отличается от ухода за классической летней малиной.

"Ремонтантная малина требует гораздо более интенсивной подкормки, чем летняя, потому что осенью ее обрезают низко, и за сезон она наращивает огромную вегетативную массу. Поэтому подкармливать её нужно обязательно, в том числе и сейчас", - подытожила Оксана Мельник.

Как и чем подкормить малину в июне / Инфографика: Главред

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