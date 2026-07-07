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Какая порода кошек самая умная: ответ экспертов удивит многих

Юрий Берендий
7 июля 2026, 22:06
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В список также вошли бенгальские, бирманские и абиссинские кошки, а замыкает рейтинг сфинкс.
Какая порода кошек самая умная: ответ экспертов удивит многих
Самые умные породы кошек - смог бы кот превзойти собаку по сообразительности / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Какие кошки самые умные
  • Можно ли дрессировать сиамскую кошку
  • Стоит ли развивать интеллект у кота

Когда люди думают о кошках, то чаще всего представляют их независимость, грациозность или леность. Однако некоторые породы способны удивить своим умом, который порой не уступает собачьему. Зооэксперты проекта Animal Wised в видео на YouTube составили рейтинг пяти самых умных пород кошек.

Главред выяснил, какие породы кошек самые умные.

видео дня

Сиамская кошка - самая умная порода кошек

Лидером списка стала порода, которую редко ассоциируют со сдержанностью. Сиамские кошки демонстрируют общительность и способность к обучению, что выделяет их среди других пород.

"Эти кошки - это гораздо больше, чем просто элегантные мордочки. Они чрезвычайно общительны, голосисты и эмоционально выразительны. Их часто сравнивают с собаками, ведь они процветают благодаря взаимодействию и умственному стимулированию", - отметили зооэксперты Animal Wised.

Смотрите видео о том, какая порода кошек самая умная:

Специалисты уточнили перечень навыков, доступных представителям породы, а также предупредили о последствиях недостатка внимания со стороны владельца.

"Они могут научиться таким трюкам, как приносить предметы, реагировать на своё имя и даже ходить на поводке. Но их интеллект имеет свою цену. Если вы не будете с ними взаимодействовать, они найдут способы вовлечь вас в игру", - предупреждают специалисты проекта.

Бенгальская кошка - умная порода с дикой внешностью

Второе место в рейтинге заняла порода с экзотической внешностью, которая отличается не только цветом шерсти, но и способностью решать сложные бытовые задачи.

"Их дикий внешний вид сопровождается острым, очень наблюдательным умом. Бенгальские кошки известны своими навыками решения проблем и почти фотографической памятью", - отметили в Animal Wised.

По словам экспертов, представители породы способны самостоятельно осваивать бытовые механизмы, а недостаток активности подталкивает их к нестандартным действиям.

"Они быстро осваивают рутинные действия, разбираются, как открывать двери, а в некоторых случаях даже включать кран или выключатель света. Без стимуляции они не просто скучают, а становятся креативными", - подчеркнули зооэксперты.

Бирманские и абиссинские кошки - социальный интеллект и любознательность

Третье место досталось породе, чья сообразительность проявляется не в трюках, а в глубоком понимании привычек хозяина.

"Их часто называют "котами-липучками", и их интеллект носит глубоко социальный характер. Они не просто живут рядом с людьми, а изучают их. Бирманские кошки учатся через наблюдение, улавливая закономерности в вашем поведении, например, когда вы идете на кухню или как вы реагируете на определенные звуки", - рассказали в Animal Wised.

Четвертое место заняла абиссинская порода, известная постоянной жаждой исследовать пространство вокруг себя.

"Если бы существовал чемпион по любопытству, то это были бы именно они. Они постоянно исследуют, лазают, пробуют и картографируют свое окружение, словно маленькие инженеры. В вашем доме нет ничего, что было бы в безопасности от их исследований", - подчеркнули специалисты проекта.

Сфинкс - интеллект без шерсти

Замыкает список порода, внешность которой нередко отвлекает внимание от её умственных способностей.

"Пусть отсутствие шерсти вас не вводит в заблуждение. Эта порода полна интеллекта и индивидуальности. Сфинксы очень общительны, стремятся к вниманию и славятся тем, что быстро учатся", - отметили в Animal Wised.

Эксперты добавили, что представители породы охотно реагируют на любую активность со стороны хозяина.

"Им нравятся головоломки, трюки и всё, что вызывает реакцию у их хозяев. Многие владельцы описывают их как сочетание кошки, собаки, артиста и любознательного ребёнка", - отметили зооэксперты Animal Wised.

Исследователи отметили, что принадлежность к определенной породе не является единственным условием сообразительности животного.

"Интеллект не ограничивается родословной. Даже самый обычный домашний кот может оказаться настоящим гением при условии правильного стимулирования", - резюмировали зооэксперты Animal Wised.

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Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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Об источнике: Animal Wised

Animal Wised - это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью информирования пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель Animal Wised - создать ресурс, где пользователи могут изучать различные аспекты животного мира. В то же время отмечается, что информация, предоставляемая специалистами Animal Wised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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