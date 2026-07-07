Словари массово "зачищали": какие роскошные украинские слова запретил СССР

Советская власть на протяжении десятилетий исключала украинские слова из словарей, заменяя их русифицированными.

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Какие украинские слова запретила советская власть / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео youtube.com/@Faino_Ukraine, magnific.com

Вы узнаете:

Какие украинские слова запрещал СССР

Какими были официальные объяснения запрета

Как язык сохранился, несмотря на репрессии

Украинский язык на протяжении десятилетий подвергался давлению со стороны советской власти. Одним из инструментов русификации стало исключение украинских слов из словарей и замена их на близкие к русским аналоги. Часть лексики объявляли "искусственной", "выдуманной" или такой, которая якобы мешает сближению украинского и русского языков.

Главред узнал, как именно происходила эта языковая чистка и какими объяснениями её сопровождали.

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Почему советская власть изымала украинские слова

Вместо "цяцкарень", "взуттярень" и "автомобілярень" у украинцев сегодня есть фабрики игрушек, обувные фабрики и автозаводы. По словам исследовательницы Ольги Сидоренко, такая замена преследовала четкую цель - упростить язык, а мышление людей сделать менее самостоятельным.

"И именно этого и хотела советская власть - чтобы люди не думали, а были серой массой с простым мышлением и простым языком. Конечно, похожим на русский", - отметила Сидоренко.

Советские лингвисты объясняли это якобы необходимостью устранить "искусственное расхождение" между двумя языками. Фактически же такая политика приводила к обеднению украинской лексики.

Какие украинские слова заменили советские словари

Среди слов, которые попали под запрет или были вытеснены из употребления, были:

осоння - место, освещенное солнцем;

- место, освещенное солнцем; мряковина - заменили на туманность;

- заменили на туманность; багно - на болото;

- на болото; бегун - на полюс;

- на полюс; далекогляд - на телескоп;

- на телескоп; вышина - на высоту;

- на высоту; гнет - на пресс;

на пресс; гурт - на группу;

- на группу; заточина - на бухту,

на бухту, заграва північна - на полярное сияние.

- на полярное сияние. садь - на иней.

Вторым распространённым аргументом было якобы отсутствие этого слова в речи рабочих и колхозников.

"Искусственное так называемое украинское слово, которое никакого распространения среди широких, многомиллионных рабочих и колхозных масс не имело и не имеет", - такой формулировкой советские языковеды обосновывали исключение лексики.

По этому принципу "светомер" заменили на "фотометр", "утинок" - на "сегмент", "вытинок" - на "сектор", а "письмовку" - на "курсив". В "расстрельный список" также попали слова, которые якобы "утратили стилистическую выразительность": "попри" заменили на "несмотря на", "аби" - на "чтобы", "відтак" - на "потом", а слово "навдивовижу" убрали вообще без замены.

Смотрите видео о том, как советская власть "очищала" украинский язык:

Отдельную категорию составляли слова, которые советские языковеды объявили выдумкой писателей и переводчиков. "Лікувальник" заменили на "доктор", а "дурнючий", "дурнячий", "спритник", "миршавец", "лайливец" просто вычеркнули без какого-либо эквивалента. "Хитун" превратился в "маятник", а "відшикрижити" заменили на "отрезать" или "утнуть" из-за якобы чрезмерной эмоциональности слова.

"Когда я все это читала, то не могла поверить своим глазам, потому что сначала все это выглядит как какая-то шутка. Ну, ведь запретить слово только потому, что оно слишком эмоциональное. И в то же время я понимала, что эта шутка, этот абсурд были реальностью во времена СССР", - говорит исследовательница.

Как советская власть контролировала украинские словари

Параллельно с изъятием слов советская тоталитарная система формировала собственный политизированный новояз, который влиял на мировоззрение миллионов людей. Джордж Оруэлл назвал подобное явление "ньюспиком" - языком, призванным внедрять единственно правильную идеологию и исключать другие формы мысли.

В 1940-х годах широкое распространение получило выражение "простой советский человек" - формулировка, которая лишала человека индивидуальности и превращала его в безликую единицу трудящихся масс. Коммунистической власти не нужны были интеллектуалы, поскольку они представляли угрозу для партии, поэтому пропаганда сознательно культивировала образ безликой массы.

В 1920-х годах был запрещен академический русско-украинский словарь под редакцией Агатангела Крымского и Сергея Ефремова, а все терминологические словари того периода объявили националистическими. В 1930-х годах в редакции журналов и издательств сверху поступали списки репрессированных слов, которые нужно было удалять из текстов. Ту же практику повторили в 1970-х.

"Наш язык сохранился в народных песнях, сказках и преданиях. Именно поэтому мы можем его вернуть. Я верю в это", - говорит Сидоренко.

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О персоне: Ольга Сидоренко Канал "sydorenko91" в TikTok принадлежит Ольге Сидоренко - журналистке, увлекающейся историей и коллекционированием старых фотографий. Этот молодой украиноязычный канал посвящён истории, традициям и культуре Украины. Автор обещает, что здесь можно найти информацию, которая, возможно, не попадёт ни в один учебник.

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