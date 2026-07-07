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Словари массово "зачищали": какие роскошные украинские слова запретил СССР

Руслана Заклинская
7 июля 2026, 17:02
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Советская власть на протяжении десятилетий исключала украинские слова из словарей, заменяя их русифицированными.
Словари массово
Какие украинские слова запретила советская власть / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео youtube.com/@Faino_Ukraine, magnific.com

Вы узнаете:

  • Какие украинские слова запрещал СССР
  • Какими были официальные объяснения запрета
  • Как язык сохранился, несмотря на репрессии

Украинский язык на протяжении десятилетий подвергался давлению со стороны советской власти. Одним из инструментов русификации стало исключение украинских слов из словарей и замена их на близкие к русским аналоги. Часть лексики объявляли "искусственной", "выдуманной" или такой, которая якобы мешает сближению украинского и русского языков.

Главред узнал, как именно происходила эта языковая чистка и какими объяснениями её сопровождали.

видео дня

Почему советская власть изымала украинские слова

Вместо "цяцкарень", "взуттярень" и "автомобілярень" у украинцев сегодня есть фабрики игрушек, обувные фабрики и автозаводы. По словам исследовательницы Ольги Сидоренко, такая замена преследовала четкую цель - упростить язык, а мышление людей сделать менее самостоятельным.

"И именно этого и хотела советская власть - чтобы люди не думали, а были серой массой с простым мышлением и простым языком. Конечно, похожим на русский", - отметила Сидоренко.

Советские лингвисты объясняли это якобы необходимостью устранить "искусственное расхождение" между двумя языками. Фактически же такая политика приводила к обеднению украинской лексики.

Какие украинские слова заменили советские словари

Среди слов, которые попали под запрет или были вытеснены из употребления, были:

  • осоння - место, освещенное солнцем;
  • мряковина - заменили на туманность;
  • багно - на болото;
  • бегун - на полюс;
  • далекогляд - на телескоп;
  • вышина - на высоту;
  • гнет - на пресс;
  • гурт - на группу;
  • заточина - на бухту,
  • заграва північна - на полярное сияние.
  • садь - на иней.

Вторым распространённым аргументом было якобы отсутствие этого слова в речи рабочих и колхозников.

"Искусственное так называемое украинское слово, которое никакого распространения среди широких, многомиллионных рабочих и колхозных масс не имело и не имеет", - такой формулировкой советские языковеды обосновывали исключение лексики.

По этому принципу "светомер" заменили на "фотометр", "утинок" - на "сегмент", "вытинок" - на "сектор", а "письмовку" - на "курсив". В "расстрельный список" также попали слова, которые якобы "утратили стилистическую выразительность": "попри" заменили на "несмотря на", "аби" - на "чтобы", "відтак" - на "потом", а слово "навдивовижу" убрали вообще без замены.

Смотрите видео о том, как советская власть "очищала" украинский язык:

Отдельную категорию составляли слова, которые советские языковеды объявили выдумкой писателей и переводчиков. "Лікувальник" заменили на "доктор", а "дурнючий", "дурнячий", "спритник", "миршавец", "лайливец" просто вычеркнули без какого-либо эквивалента. "Хитун" превратился в "маятник", а "відшикрижити" заменили на "отрезать" или "утнуть" из-за якобы чрезмерной эмоциональности слова.

"Когда я все это читала, то не могла поверить своим глазам, потому что сначала все это выглядит как какая-то шутка. Ну, ведь запретить слово только потому, что оно слишком эмоциональное. И в то же время я понимала, что эта шутка, этот абсурд были реальностью во времена СССР", - говорит исследовательница.

Как советская власть контролировала украинские словари

Параллельно с изъятием слов советская тоталитарная система формировала собственный политизированный новояз, который влиял на мировоззрение миллионов людей. Джордж Оруэлл назвал подобное явление "ньюспиком" - языком, призванным внедрять единственно правильную идеологию и исключать другие формы мысли.

В 1940-х годах широкое распространение получило выражение "простой советский человек" - формулировка, которая лишала человека индивидуальности и превращала его в безликую единицу трудящихся масс. Коммунистической власти не нужны были интеллектуалы, поскольку они представляли угрозу для партии, поэтому пропаганда сознательно культивировала образ безликой массы.

В 1920-х годах был запрещен академический русско-украинский словарь под редакцией Агатангела Крымского и Сергея Ефремова, а все терминологические словари того периода объявили националистическими. В 1930-х годах в редакции журналов и издательств сверху поступали списки репрессированных слов, которые нужно было удалять из текстов. Ту же практику повторили в 1970-х.

"Наш язык сохранился в народных песнях, сказках и преданиях. Именно поэтому мы можем его вернуть. Я верю в это", - говорит Сидоренко.

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О персоне: Ольга Сидоренко

Канал "sydorenko91" в TikTok принадлежит Ольге Сидоренко - журналистке, увлекающейся историей и коллекционированием старых фотографий.

Этот молодой украиноязычный канал посвящён истории, традициям и культуре Украины. Автор обещает, что здесь можно найти информацию, которая, возможно, не попадёт ни в один учебник.

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