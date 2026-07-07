Словари массово "зачищали": какие роскошные украинские слова запретил СССР

Вы узнаете:
- Какие украинские слова запрещал СССР
- Какими были официальные объяснения запрета
- Как язык сохранился, несмотря на репрессии
Украинский язык на протяжении десятилетий подвергался давлению со стороны советской власти. Одним из инструментов русификации стало исключение украинских слов из словарей и замена их на близкие к русским аналоги. Часть лексики объявляли "искусственной", "выдуманной" или такой, которая якобы мешает сближению украинского и русского языков.
Главред узнал, как именно происходила эта языковая чистка и какими объяснениями её сопровождали.
Почему советская власть изымала украинские слова
Вместо "цяцкарень", "взуттярень" и "автомобілярень" у украинцев сегодня есть фабрики игрушек, обувные фабрики и автозаводы. По словам исследовательницы Ольги Сидоренко, такая замена преследовала четкую цель - упростить язык, а мышление людей сделать менее самостоятельным.
"И именно этого и хотела советская власть - чтобы люди не думали, а были серой массой с простым мышлением и простым языком. Конечно, похожим на русский", - отметила Сидоренко.
Советские лингвисты объясняли это якобы необходимостью устранить "искусственное расхождение" между двумя языками. Фактически же такая политика приводила к обеднению украинской лексики.
Какие украинские слова заменили советские словари
Среди слов, которые попали под запрет или были вытеснены из употребления, были:
- осоння - место, освещенное солнцем;
- мряковина - заменили на туманность;
- багно - на болото;
- бегун - на полюс;
- далекогляд - на телескоп;
- вышина - на высоту;
- гнет - на пресс;
- гурт - на группу;
- заточина - на бухту,
- заграва північна - на полярное сияние.
- садь - на иней.
Вторым распространённым аргументом было якобы отсутствие этого слова в речи рабочих и колхозников.
"Искусственное так называемое украинское слово, которое никакого распространения среди широких, многомиллионных рабочих и колхозных масс не имело и не имеет", - такой формулировкой советские языковеды обосновывали исключение лексики.
По этому принципу "светомер" заменили на "фотометр", "утинок" - на "сегмент", "вытинок" - на "сектор", а "письмовку" - на "курсив". В "расстрельный список" также попали слова, которые якобы "утратили стилистическую выразительность": "попри" заменили на "несмотря на", "аби" - на "чтобы", "відтак" - на "потом", а слово "навдивовижу" убрали вообще без замены.
Смотрите видео о том, как советская власть "очищала" украинский язык:
Отдельную категорию составляли слова, которые советские языковеды объявили выдумкой писателей и переводчиков. "Лікувальник" заменили на "доктор", а "дурнючий", "дурнячий", "спритник", "миршавец", "лайливец" просто вычеркнули без какого-либо эквивалента. "Хитун" превратился в "маятник", а "відшикрижити" заменили на "отрезать" или "утнуть" из-за якобы чрезмерной эмоциональности слова.
"Когда я все это читала, то не могла поверить своим глазам, потому что сначала все это выглядит как какая-то шутка. Ну, ведь запретить слово только потому, что оно слишком эмоциональное. И в то же время я понимала, что эта шутка, этот абсурд были реальностью во времена СССР", - говорит исследовательница.
Как советская власть контролировала украинские словари
Параллельно с изъятием слов советская тоталитарная система формировала собственный политизированный новояз, который влиял на мировоззрение миллионов людей. Джордж Оруэлл назвал подобное явление "ньюспиком" - языком, призванным внедрять единственно правильную идеологию и исключать другие формы мысли.
В 1940-х годах широкое распространение получило выражение "простой советский человек" - формулировка, которая лишала человека индивидуальности и превращала его в безликую единицу трудящихся масс. Коммунистической власти не нужны были интеллектуалы, поскольку они представляли угрозу для партии, поэтому пропаганда сознательно культивировала образ безликой массы.
В 1920-х годах был запрещен академический русско-украинский словарь под редакцией Агатангела Крымского и Сергея Ефремова, а все терминологические словари того периода объявили националистическими. В 1930-х годах в редакции журналов и издательств сверху поступали списки репрессированных слов, которые нужно было удалять из текстов. Ту же практику повторили в 1970-х.
"Наш язык сохранился в народных песнях, сказках и преданиях. Именно поэтому мы можем его вернуть. Я верю в это", - говорит Сидоренко.
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О персоне: Ольга Сидоренко
Канал "sydorenko91" в TikTok принадлежит Ольге Сидоренко - журналистке, увлекающейся историей и коллекционированием старых фотографий.
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