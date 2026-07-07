Под Киевом найдено тело подозреваемой в подрыве олигарха в Монако - СМИ

В Киевской области обнаружено тело женщины, которую подозревали в покушении на Вадима Ермолаева.

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Найдено тело подозреваемой в подрыве олигарха в Монако / коллаж: Главред, фото: скриншот, minfin.com.ua

Кратко:

Тело женщины найдено около 23:00 6 июля

Женщину застрелили

В понедельник, 6 июля, под Киевом обнаружено тело женщины, которую подозревали в покушении на убийство бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Под Киевом 6 июля обнаружили тело женщины, которую подозревали в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями", – говорится в сообщении. видео дня

По данным СМИ, тело женщины найдено около 23:00 6 июля.

Женщину застрелили. Тело было закопано.

Другой источник "УП" в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны двое подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки, другой – бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Известно, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 по 1 июля 2026 года.

Взрыв в Монако - что известно

Как сообщал Главред, взрыв в Монако произошел 29 июня. Сразу после происшествия следователи начали рассматривать версию о преднамеренном подрыве. По предварительной информации, возле дома Ермолаева было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного человека, который незадолго до взрыва оставил возле дома рюкзак, а затем поспешно покинул место происшествия. По данным следствия, позже он направился в сторону французского города Босолей. В момент инцидента неизвестный был одет в светлую одежду, а его лицо частично скрывал головной убор.

По информации France Info, основной подозреваемой по делу является женщина украинского происхождения, объявленная в розыск.

Офис генерального прокурора инициировал создание международной следственной группы по уголовному делу о покушении на семью украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Кто такой Вадим Ермолаев

Вадим Ермолаев - бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф". Считается, что он - один из крупнейших застройщиков Днепра: благодаря ему в городе появились такие объекты, как "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" и другие.

За год до начала полномасштабного вторжения России украинский Forbes оценивал его состояние в 221 миллион долларов.

Ермолаев ведет бизнес в Украине, однако, формально не является украинским бизнесменом.

Как пишет Громадське, бизнесмен лично заявлял, что отказался от украинского гражданства ещё в 2017 году, и с тех пор у него есть только гражданство Кипра. Это решение он объяснял тем, что хочет иметь международную защиту.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении в отношении Ермолаева персональных санкций сроком на 10 лет.

Служба безопасности Украины пояснила, что основанием для санкций стала деятельность его алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму, где компании платили налоги в российский бюджет. Речь шла, в частности, о том, что после оккупации полуострова Ермолаев переоформил свой бизнес на подставных лиц и продолжал работать на российских оккупантов.

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Об источнике: Украинская правда Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредитель издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

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