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Покушение на Ермолаева: Украина инициирует создание международной следственной группы

Виталий Кирсанов
3 июля 2026, 21:33
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1 июля было возбуждено уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство трех человек.
ОГП находится во взаимодействии с компетентными органами Монако
ОГП находится во взаимодействии с компетентными органами Монако / коллаж: Главред, фото: скриншот, minfin.com.ua

Кратко:

  • Офис генпрокурора хочет установить всех причастных к преступлению
  • ОГП находится во взаимодействии с компетентными органами Монако

Офис генерального прокурора инициировал создание международной следственной группы по уголовному делу о покушении на семью украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Инициатива создания международной следственной группы призвана обеспечить эффективную координацию расследования, установить всех причастных к преступлению.

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"Офис генерального прокурора инициирует создание международной следственной группы, которая позволит более эффективно координировать расследование, установить всех причастных к преступлению и обеспечить их привлечение к ответственности", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что 1 июля возбудили уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство трех человек, среди которых - ребенок. Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора и при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований полиции.

Офис генпрокурора находится в постоянном взаимодействии с компетентными органами Княжества Монако и другими иностранными партнерами по обмену информацией и координации процессуальных действий.

Взрыв в Монако - что известно

Как сообщал Главред, взрыв в Монако произошел 29 июня. Сразу после происшествия следователи начали рассматривать версию о преднамеренном подрыве. По предварительной информации, возле дома Ермолаева было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного человека, который незадолго до взрыва оставил возле дома рюкзак, а затем поспешно покинул место происшествия. По данным следствия, позже он направился в сторону французского города Босолей. В момент инцидента неизвестный был одет в светлую одежду, а его лицо частично скрывал головной убор.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и проверяют несколько версий случившегося. В рамках расследования французские следственные органы взаимодействуют с украинскими коллегами, устанавливая, могли ли к организации взрыва быть причастны представители преступных группировок или лица, связанные с деятельностью мошеннических колл-центров.

Кто такой Вадим Ермолаев

Вадим Ермолаев - бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф". Считается, что он - один из крупнейших застройщиков Днепра: благодаря ему в городе появились такие объекты, как "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" и другие.

За год до начала полномасштабного вторжения России украинский Forbes оценивал его состояние в 221 миллион долларов.

Ермолаев ведет бизнес в Украине, однако, формально не является украинским бизнесменом.

Как пишет Громадське, бизнесмен лично заявлял, что отказался от украинского гражданства ещё в 2017 году, и с тех пор у него есть только гражданство Кипра. Это решение он объяснял тем, что хочет иметь международную защиту.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении в отношении Ермолаева персональных санкций сроком на 10 лет.

Служба безопасности Украины пояснила, что основанием для санкций стала деятельность его алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму, где компании платили налоги в российский бюджет. Речь шла, в частности, о том, что после оккупации полуострова Ермолаев переоформил свой бизнес на подставных лиц и продолжал работать на российских оккупантов.

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Об источнике: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

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