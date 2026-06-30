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Взрыв прогремел в центре Монако: серьезно пострадал украинский олигарх

Анна Ярославская
30 июня 2026, 07:33
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Днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев и его жена находятся в критическом состоянии. Инцидент квалифицируют как террористический акт.
Вадим Ермолаев
Вадима Ермолаева подовали в Монако / Коллаж: Главред, фото: RegisBergonzi/Instagram.

Что произошло:

  • В Монако произошел взрыв, пострадали три человека
  • Среди раненых оказался бизнесмен Вадим Ермолаев
  • Следствие рассматривает версию теракта

Вечером в понедельник, 29 июня, в Монако прогремел мощный взрыв, в результате которого чего пострадали три человека. Один из них - подсанкционный украинский олигарх Вадим Ермолаев. Из-за инцидента в княжестве объявлен чрезвычайный режим.

Как пишет BFMTV, взрыв прогремел около 21:00 в холле многоквартирного дома на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла после того, как неизвестный мужчина оставил там рюкзак со взрывчатым веществом и скрылся.

видео дня

По состоянию на 02:00 по киевскому времени его до сих пор не нашли, но на видеокамеры подозреваемый все же попал.

Подозреваемый попал на камеры видеонаболюдения
Подозреваемый попал на камеры видеонаболюдения / скриншот

Взрыв прогремел после того, как в холл прибыли несколько человек.

В результате взрыва пострадали три человека украинского происхождения. Это мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также 13-летний подросток.

"Одной из трех жертв взрыва стал Вадим Ермолаев, крупный украинский олигарх 1968 года рождения", - сказал изданию BFMTV источник, близкий к расследованию.

Второй жертвой взрыва в Монако стала жена олигарха.

Оба взрослых находятся в критическом состоянии. Состояние 13-летнего мальчика стабильное.

Помимо трех пострадавших в больницу были доставлены четверо человек. Они не получили ранений, а просто испытали шок

Прокуратура считает, что, по предварительным данным, это был террористический акт.

Глава правительства Монако Кристоф Мирман тоже сделал такое предположение и сказал, что взрывное устройство могло содержать болты и дробь.

Мирман подчеркнул, что подобный инцидент впервые происходит в Монако.

"В настоящее время полиция собирает доказательства. Насколько мне известно, это первый в истории случай, когда подобное произошло в княжестве", - сказал он.

В княжестве объявлен "Красный план" по управлению кризисами, мобилизованы экстренные службы, полиция и службы безопасности.

На месте инцидента находятся глава правительства, госпрокурор, президент Национального совета Монако, а также близкий представитель принца Альбера II, пишет Le Parisien.

Пресс-конференция по поводу взрыва в Монако запланирована на утро.

Смотрите видео - В Монако прогремел взрыв:

Скриншот

Кто такой Вадим Ермолаев

Вадим Ермолаев - бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф". Считается, что он - один из крупнейших застройщиков Днепра: благодаря ему в городе появились такие объекты, как "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" и другие.

За год до начала полномасштабного вторжения России украинский Forbes оценивал его состояние в 221 миллион долларов.

Ермолаев ведет бизнес в Украине, однако, формально не является украинским бизнесменом.

Как пишет Громадське, бизнесмен лично заявлял, что отказался от украинского гражданства ещё в 2017 году, и с тех пор у него есть только гражданство Кипра. Это решение он объяснял тем, что хочет иметь международную защиту.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении в отношении Ермолаева персональных санкций сроком на 10 лет.

Служба безопасности Украины пояснила, что основанием для санкций стала деятельность его алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму, где компании платили налоги в российский бюджет. Речь шла, в частности, о том, что после оккупации полуострова Ермолаев переоформил свой бизнес на подставных лиц и продолжал работать на российских оккупантов.

Убийство Андрея Портнова - новости по теме

Как сообщал Главред, утром 21 мая 2025 года в испанском городе Посуэло-де-Аларкон недалеко от Мадрида был убит Андрей Портнов - бывший заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича.

В момент стрельбы Портнов возвращался к машине и разговаривал по телефону. Нападавший в спортивном костюме выстрелил ему в шею, спину и голову. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Позже СМИ раскрыли новые детали убийства Андрея Портнова. Когда Портнов уже был на парковке, менее чем в трех метрах от машины, неизвестный в спортивном костюме и с частично скрытым лицом несколько раз выстрелил в него.

В феврале 2026 года стало известно, что в Германии задержали подозреваемого в убийстве Андрея Портнова.

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Об источнике: BFMTV

BFMTV - французская телерадиосеть, транслирующая новости, полностью принадлежащая RMC BFM. Ее штаб-квартира расположена в Париже, пишет Википедия.

Как самый популярный новостной канал в стране с 10 миллионами зрителей ежедневно, BFM TV "может похвастаться долей рынка во Франции, которая является большей, чем любой эквивалентный новостной канал во всем мире".

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