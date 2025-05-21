Экс-советника Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании - что известно

Было несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

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Убийство Портнова / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Испании застрелили Андрея Портнова

Вероятно, было 5 выстрелов из огнестрельного оружия

К убийству могут быть причастны 2 или 3 человека

Утром, 21 мая, в Испании застрелили бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Убийство произошло вблизи Мадрида. Об этом сообщает Reuters. Источники 24 канала в Силах безопасности и обороны подтвердили эту информацию.

Источники агенства сообщили, что неизвестный стрелок или стрелки застрелили Портнова у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло.

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Известно, что полиция получила звонок о стрельбе в 09:15 по местному времени. Правоохранители не назвали имя жертвы.

По данным радиостанции Cadena SER, соратник Януковича якобы вел своих детей в школу, когда его застрелили. Портнов получил ранения, несовместимые с жизнью.

СМИ отмечают, что было несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В частности, 4 удара в область груди и еще 1 - в голову.

В то же время, издание El País пишет, что причиной убийства, предварительно, считают долги или сведение счетов. Там добавили, что к этому могут быть причастны 2 или 3 человека.

Видео с места убийства Портнова:

Напомним, как сообщал Главред, в четверг, 1 мая, на известного активиста и блогера Сергея Стерненко было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападавшая задержана на месте.

В пятницу, 14 марта, в центре Одессы произошла стрельба. В результате погиб мужчина. По информации СМИ, неизвестный застрелил активиста Демьяна Ганула. Он скончался от полученных ранений.

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Кто такой Андрей Портнов? Андрей Портнов - украинский пророссийский политик и юрист. Народный депутат Украины 5-6 созывов (2006-2007, 2007-2010).Со 2 апреля 2010 до конца февраля 2014 - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Виктора Януковича и его заместитель. Во время Евромайдана был причастен к принятию "законов 16 января". Сразу после Евромайдана, в 20-х числах февраля 2014 года выехал из Украины. В 2014-2015 годах находился под санкциями Европейского Союза. С 2021 года находился под визовыми и финансовыми санкциями США в связи с причастностью к масштабной коррупции в Украине, пишет Википедия.

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